Camilla Parker Bowles, vacanza senza Carlo/ Fuga sullo yacht in Sardegna, e a Corte?

Nuovo scandalo a Corte? In questo periodo gli argomenti scarseggiano un po’ e così tutto è utile a far prendere fiato alla bocca soprattutto quando in copertina ci finiscono gli amati Reali di Inghilterra. Questa volta, novità importante, non è Meghan Markle al centro dello “scandalo” ma c’è la duchessa di Cornovaglia, che, per il secondo anno consecutivo è volata in Sardegna per una vacanza lontano dai lussi e dalle persone che solitamente la circondano a corte. Camilla Parker Bowles ha scelto la nostra bella isola per staccare la spina e ricaricare le batterie ed è proprio nelle nostre belle acque che i paparazzi di Chi l’hanno beccata. Il settimanale di Alfonso Signori ha messo la duchessa in copertina mentre lei si trovava sul lussuosissimo yacht Leander G al nord della Sardegna.

CAMILLA PARKER BOWLES IN VACANZA IN SARDEGNA

Secondo quanto si vocifera sembra proprio che il tanto amato yacth, caro ai reali inglesi, il precedente proprietario, sir Frederick Gosling, concedeva il noleggio gratuito ai Windsor dopo che questi ultimi hanno rinunciato allo yacht reale Britannia. La duchessa ha trascorso a bordo quattro giorni i primi due a largo tra la Sardegna e la Corsica, gli altri due a traghettare da Capo d’Orso all’isola di Caprera. Una vacanza breve: lasciata l’Italia, la duchessa ha preso l’aereo con destinazione Balmoral per raggiungere la Regina già in crisi, sembra, per questa fuga in Sardegna della nuora. Alla fine avrà perdonato Camilla o le due staranno passando questi giorni a discutere per la vacanza da single della Duchessa?

