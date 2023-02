Camilla, Saverio e Gabriele: chi sono i figli di Maurizio Costanzo/ Un legame unico…

Camilla, Saverio e Gabriele: chi sono i figli di Maurizio Costanzo

Camilla, Saverio e Gabriele sono i figli di Maurizio Costanzo, il giornalista morto oggi a 84 anni. Costanzo si è sposato quattro volte ed è papà di tre figli. Camilla e Saverio sono nati dal matrimonio con Flaminia Morandi mentre Gabriele è il figlio che ha adottato insieme a Maria De Filippi. Padre orgoglioso, Maurizio Costanzo ha parlato raramente dei suoi figli con cui, però, ha sempre avuto un rapporto speciale. In modo diverso, tutti e tre hanno provato a seguire la strada del padre come ha raccontato lo stesso Maurizio in un’intervista rilasciata a Verissimo.

“Uno dei miei figli fa il regista, la femmina ha scritto ma ora fa più che altro la madre. Il terzo è qui con me perché mi segue nelle cose che faccio in tv ed è quello che di più ha vissuto la mia vita. Mi sono emozionato quando mi ha chiamato papà per la prima volta, lui non lo sa ma è vero”.

Il regalo dei figli a Maurizio Costanzo

Camilla e Saverio sono riusciti a fare i regali più belli a Maurizio Costanzo rendendolo nonno di quattro nipoti. Una grande fortunata per il giornalista che, in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha ringraziato i figli per avergli donato l’emozione di poter capire cosa significhi essere nonno. “È bello quando la vita ti consente di fare il nonno. Tutti i giovedì li vedo in ufficio da me, non perché io abbia dei ricordi ma perché ce li abbiano loro. Lo faccio per costruire ricordi per loro. Non sono un nonno che accompagna allo zoo o allo stadio, per cui li vedo una volta a settimana”, le parole di Costanzo.

Non è riuscito, purtroppo, a diventare nuovamente nonno con il figlio Gabriele. Quest’ultimo che nel giornalista e in Maria De Filippi ha trovato due genitori attenti e amorevoli, infatti, non è ancora diventato papà. Nella sua straordinaria vita, nonostante tutti i successi, i trionfi più importanti sono quelli raggiunti nel privato diventando padre tre volte e nonno di quattro nipoti.

