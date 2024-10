Marta Flavi e la separazione da Maurizio Costanzo: “Ci siamo scannati“

Marta Flavi è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo, una storia d’amore breve e culminata con la brusca separazione dopo solo un anno di matrimonio. La conduttrice e lo storico e compianto volto della televisione italiana si fidanzarono nel 1986, anno in cui intrecciarono una relazione sentimentale che li portò a sposarsi nel 1989: le nozze tuttavia durarono solo un anno e la separazione arrivò nel 1990, anno in cui Costanzo si fidanzò con Maria De Filippi. Il divorzio dalla Flavi arrivò poi nel 1995, anno in cui sposò la conduttrice di Amici, che diventò ufficialmente sua moglie e che è rimasta al suo fianco sino alla sua morte.

La separazione tra Marta Flavi e Maurizio Costanzo si rivelò decisamente burrascosa, come più volte raccontato dalla conduttrice nel corso di interviste. “È stato un uomo importante, ci siamo amati, anche contro tanti pregiudizi“, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera rilasciata nel febbraio 2023. Non fu un addio semplice né tranquillo, segnato da profonde divergenze ed incomprensioni: “È vero. Ci siamo scannati, ma il tempo calma tutto“.

Marta Flavi e Maurizio Costanzo, perché si sono lasciati? “Troppo diversi“

Marta Flavi, nel corso di quell’intervista al Corriere della Sera, aveva ricordato il lato positivo della conoscenza e della storia d’amore con Maurizio Costanzo: “Un uomo molto intelligente e divertente. Chiacchierare con lui era bellissimo. Da 15 anni di lui, ricordo solo cose belle. Voglio solo ricordare le cose belle di uomo generoso e affascinante. Le cose meno belle non le ricordo più“.

Tuttavia qualcosa si è rotto dopo un solo anno di matrimonio e la coppia si è separata: “Quattro anni di separazione lunga e dolorosa. Poi entrambi abbiamo trovato altre strade. Non potevamo andare avanti, perché eravamo troppo diversi“. La coppia dunque si lasciò per inconciliabilità insormontabili: “Lui concepiva la vita come lavoro, la sua vita era il lavoro. Per me non è così, non sono ambiziosa e ho bisogno di altre cose“. Alla fine, però, “è andata bene cosi. Sono stata molto felice, poi non più. Dopo la nostra unione, entrambi abbiamo avuto una vita bella e ognuno è andato per la sua strada con grande soddisfazione“.

