“Campagna vaccini UK ispirata a film Contagion”/ Hancock “stress su ordine priorità”

Era il 2011 quando usciva nelle sale il film Contagion. A molti spettatori quella pellicola che narrava di una pandemia generata da un misterioso virus e dei devastanti effetti sull’intera società appariva come nulla di così lontano dalla realtà. Eppure, pochi anni dopo l’esplosione della pandemia da Coronavirus ha portato a cambiare prospettiva. Oggi quella stessa pellicola ha ispirato la campagna vaccinale contro il Covid nel Regno Unito.

Ad affermarlo, come riporta AdnKronos, è stato lo stesso ministro della Salute del Regno Unito, Matt Hancock, in un’intervista a Lbc radio. Il film Contagion sarebbe stato preso come punto di riferimento poichè è stato in grado di anticipare con un realismo a dir poco impressionante quanto accaduto nell’ultimo anno in seguito alla diffusione del virus Sars-Cov-2, dagli effetti sulla popolazione di tutto il mondo alle dinamiche legate alle varie priorità.

COVID UK, “CAMPAGNA VACCINALE ISPIRATA A FILM CONTAGION”

Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha in merito commentato: “Contagion mostra che il momento di maggiore stress per il programma di vaccinazioni anti-Covid non è prima che venga autorizzato un vaccino, ma è dopo, quando si scatena un enorme dibattito sull’ordine di priorità“. Il riferimento è ai soggetti da vaccinare, come riporta la Bbc news online. Su questo aspetto però lo stesso ministro ha voluto precisare che il governo del Regno Unito si p mosso “molto precocemente” rendendo pubblica la lista di categorie che si sarebbero dovute vaccinare per prime. Anche in merito alle dosi di vaccino, tema questo molto delicato, ha tranquillizzato spiegando di avere il maggior numero possibile. Anche in questo il film Contagion potrebbe aver giocato un ruolo determinante? In un’altra intervista via radio, il ministro ha voluto precisare come però la pellicola non sia stata “la mia sola fonte d’ispirazione”.



