Campania, bus gratis per studenti con Green Pass/ Come ottenere abbonamento

In Campania l’abbonamento del pullman sarà gratuito per tutti gli studenti over 12 dotati di Green Pass. Unico Campania, consorzio che si occupa della tariffazione del trasporto pubblico locale campano, ha infatti deciso di fare questo regalo agli studenti per “sensibilizzare l’Utenza tutta al superamento dell’emergenza sanitaria pandemica”. Un’iniziativa su invito della Regione Campania proprio per sollecitare la diffusione del vaccino anche fra i più giovani, così come si legge in una nota riportata dai colleghi di Fanpage. L’abbonamento per gli studenti dai 12 anni in su sarà gratuito purchè, al momento della sottoscrizione dello stesso abbonamento, abbiano rispettato almeno una delle tre seguenti condizioni.

La prima è che abbiano ricevuto almeno una dosa di vaccino anti covid, quindi non è necessario aver completato il ciclo vaccinale con la doppia puntura o il monodose di Johnson & Johnson. La seconda è che lo studente sia guarito dal covid da non oltre sei mesi, e la terza, è che lo stesso studente abbia un’esenzione dal vaccino anti covid. Per poter usufruire di questa agevolazione, così come spiega Unico Campania, bisognerà presentare domanda esclusivamente on-line, ovvero, collegandosi al portale www.unicocampania.it/abbonamenti#abbonamentiStudenti; a quel punto bisogna compilare tutti i dati richiesti, quindi, nome, cognome, indirizzo, data di nascita e via discorrendo.

CAMPANIA, ABBONAMENTO AL BUS GRATIS PER STUDENTI CON GREEN PASS: BASTERA’ SOLO L’APP

Inoltre, a partire da quest’anno, non servirà più la card fisica da avere sempre con se, in quanto l’abbonamento verrà integrato direttamente nell’applicazione dedicata Unico Campania, di conseguenza, in caso di controllo bisognerà avere con se lo smartphone.

“Basta attivare il titolo e viaggiare. Niente più card rotte o smarrite o da ritirare in biglietteria”, dice a riguardo il consorzio. Ricordiamo che sono previste anche altre agevolazioni per l’abbonamento annuale in Campania, indipendentemente dal green pass, e riguardano coloro che hanno un ISEE non superiore ai 35mila euro; gli studenti devono avere fra gli 11 e i 26 anni e devono essere iscritti ad una scuola secondaria di primo e secondo grado o università e master.

