Campionato mondiale di calcio femminile/ Terza giornata: oggi in campo l’Italia

Prosegue il campionato mondiale di calcio femminile, con la sua fase a gironi. Oggi ci sarà la terza giornata, dopo l’esordio della Francia contro la Corea del Sud di venerdì scorso, e le tre partite giocatesi ieri. A riguardo, Google ha dedicato un altro Doodle speciale per l’evento, forse ancor più bello di quello realizzato per l’inizio dei mondiali femminili. Visitando l’home page di Big G si vede infatti un Doodle interattivo, in cui cliccandoci sopra, il logo di Google cambia a seconda delle sei nazionali di calcio impegnate quest’oggi, fra cui anche la nostra Italia. Proprio così perché nelle prossime ore le ragazze allenate dal commissario tecnico Milena Bertolini faranno il suo esordio, precisamente alle ore 13:00 di quest’oggi nella sfida contro l’Australia, nazionale senza dubbio ostica da battere e fra le favorite per la vittoria finale del torneo. A seguire, alle ore 15:30, show sudamericano con la sfida fra il Brasile e la Giamaica, mentre alle ore 18:00, a chiusura della giornata di oggi, il derby tutto britannico fra l’Inghilterra e la Scozia.

MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: OGGI TOCCA ALL’ITALIA

Nella giornata di ieri si sono giocate altre tre partite, a cominciare dalla gara fra Germania e Cina, vinta dai tedeschi di misura, con il risultato di una rete a zero. Spettacolare successo delle ragazze spagnole, che contro il Sud Africa hanno vinto tre a uno, infine, il rotondo risultato della Norvegia, che ha superato senza troppi problemi le colleghe nigeriane per tre a zero. Tornando all’Italia e al Doodle dedicatole da Google, si vedono delle ragazze con la tipica casacca azzurra che giocano a calcio in strada, con degli archi sullo sfondo, elementi classici dell’edilizia del centro storico di molte città e paesi italiani; a completare il quadretto tanta gente festosa e anche una Vespa di colore azzurro. Degno di nota anche il Doodle dedicato all’Inghilterra, che riprendendo un po’ la famosa passeggiata dei Beatles sulle strisce pedonali a Liverpool, vede come protagoniste quattro calciatrici della nazionale dei Tre Leoni, che giocano a calcio proprio in prossimità di un attraversamento pedonale, con un bel bus rosso a due piani sullo sfondo.

