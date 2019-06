Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Classifiche: la star Roja, diretta gol

In attesa di conoscer i primi risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019, ecco che non possiamo ora non spendere qualche parola su una delle star più attese quest’oggi in campo in Francia. Ci riferiamo a Alexis Putellas, che oggi proverà dalle ore 18.00 a guidare la sua Spagna alla vittoria nella sfida contro il Sudafrica. Il nome è certo ben noto anche agli appassionati di più recente data: la centrocampista classe 1994 e del Barcellona, è dal 2013 punto di riferimento della nazionale maggiore iberica. I suoi numeri sono impressionati come pure il suo palmares: basti però solo pensare che con la maglia del Barcellona la Putellas ha messo in bacheca due scudetti e 4 Coppe della Regina. Va qunindi solo aggiunto che nella stagione corrente la Putellas è stata capocannoniere del club blaugrana, con il quale ha però perso la finale della Champions league solo poche settimane fa, contro il Lione. (agg Michela Colombo)

ARRIVA LA VAR

Vera novità per l’edizione francese del torneo, che vedremo già in questo sabato dedicato ai risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019, sarà l’introduzione della tecnologia Var. Il Video Assistant Referee, che noi appassionati italiani ben conosciamo, sarà quindi messo a disposizione degli arbitri, per la prima volta nella storia della competizione iridata al femminile: uno strumento quindi ben prezioso, che non vediamo l’ora di venir messo alla prova. Ricordiamo infatti che lo scorso 15 marzo il consiglio della Fifa diede il suo ultimo assento alla misura, che per ora è stata accolta con favore da parte di tutti gli addetti ai lavori. Va poi aggiunto che anche in questo ci sarà un poco d’Italia: la Fifa ha infatti designato gli italiani Paolo Valeri e Massimiliano Irrati a far parte degli arbitri Var nella manifestazione francese. (agg Michela Colombo)

LE PARTITE DI OGGI

Dopo l’emozionante partita di esordio tra Francia e Corea del sud ecco che i Mondiali di calcio femminile 2019 entrano finalmente nel vivo e vi è ovviamente grande attesa per i primi risultati che potremmo giocare oggi sabato 8 giugno. I primi tre punti in palio nella prima giornata della fase a gironi fanno gola a tutte le squadre coinvolte: iniziare al meglio piazzandosi in vetta alle varie classifiche dei gruppi sarà fondamentale. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match, e quindi i risultati, dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia che ci attendiamo oggi. Saranno infatti appena tre le sfide che avranno luogo, tutte piene di fascino e carattere. Alle ore 15.00 sarà quindi atteso il fischio d’inizio a Rennes della sfida per il girone B tra Germania e Cina, mentre per lo stesso gruppo saranno in campo alle ore 18.00 Spagna e Sudafrica. Solo alle ore 21.00 si chiuderà il programma del girone A inaugurato ieri dal match Francia-Corea del Sud: a Reims avrà infatti inizio Norvegia-Nigeria, dove però non ci sarà la stella Hegerberg.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2019: IL RANKING

In attesa quindi di scoprire quali saranno i primi risultati di questi Mondiali di calcio femminile 2019 che avranno praticamente inizio oggi in Francia andiamo a conoscere meglio le nazionali oggi in campo. Come detto oggi ci attende un programma davvero interessante e colmo di star impazienti di mettersi in mostra. A ricordarcelo ad esempio è anche il ranking mondiale del calcio femminile, fissato lo scorso 29 marzo. Ecco quindi che già alle 15 vedremo in campo a Rennes la Germania, secondo team al mondo, mentre tra le big di oggi rientra anche la Norvegia, che siede alla 12^ piazza, appena poi sopra dell’Italia. Va però detto che chiaramente nessuno pronostico è stato ancora scritto: siamo solo al via della competizione e ci attendiamo parecchie sorprese oggi in campo, a partire dalle sfide previste già oggi.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

GIRONE B

Ore 15.00 Germania-Cina

Ore 18.00 Spagna-Sudafrica

GIRONE A

Ore 21.00 Norvegia-Nigeria



