Campo rom via Vaiano Valle chiuso per sempre/ Milano, sequestro dopo 25 anni

Il campo rom di via Vaiano Valle a Milano è stato chiuso definitivamente: il provvedimento sarebbe arrivato poche ore fa, dopo 25 anni di battaglie, ed è stato annunciato dall’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli. Nella nota di questa mattina si legge che la chiusura del campo nomadi abusivo, con l’intervento di sequestro dell’area, si sigilla la conclusione di un lungo iter e si interrompe “una storia di insicurezza, rifiuti e degrado” per aprire alla via della piena integrazione sociale e della riqualificazione del sito.

Secondo quanto riportato dallo stesso assessore comunale Granelli, le operazioni di sgombero del campo rom di via Vaiano Valle sarebbero iniziate alcune settimane fa e avrebbe registrato l’allontamento di 33 famiglie attualmente ospitate con la formula della accoglienza abitativa temporanea. In tutto, aggiunge Granelli, sono 140 le persone ad aver lasciato il campo rom di via Vaiano Valle nel corso degli ultimi giorni e tra loro vi sarebbero 65 minorenni. La storia del campo rom di via Vaiano Valle è iniziata nel 1997, con un primo insediamento innescato dall’occupazione di un’area privata in zona Parco Sud.

L’annuncio dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, è arrivato poche ore fa, non privo di accenti critici sulla gestione politica passata in merito alla storia di “insicurezza, rifiuti e degrado” che, per 25 anni, avrebbe regnato nel luogo in cui era sorto il campo rom di via Vaiano Valle. “Le giunte di destra – scrive Granelli sui social – lo hanno tollerato per ben 14 anni, le giunte di sinistra lo hanno chiuso creando alternative con regole, sicurezza e solidarietà. Questa la differenza: c’è chi urla, si fa vistosi selfie ma lascia i cittadini nel degrado e c’è chi lavora e chiude i campi rom, cerca la vera integrazione. Via Vaiano Valle, campo rom abusivo, oggi l’intervento definitivo di chiusura con il sequestro dell’area…”.

Nel corso dello stesso annuncio sulla chiusura definitiva del campo rom di via Vaiano Valle a Milano, l’assessore Granelli ha elencato i provvedimenti nel Comune: “Cambia il vento per i campi rom: si decide di chiuderli per interrompere l’illegalità e il degrado e permettere un percorso di inserimento sociale e integrazione nelle regole, con la giusta solidarietà”. Chiusura definitiva, ha ricordato l’assessore alla Sicurezza di Milano, anche per altri 6 grandi campi nomadi storici “con almeno 15-20 anni di storia“: via Novara, via San Dionigi – Porto di Mare, via Selvanesco, via Martirano, via Idro, via Bonfadini – via Zama.











