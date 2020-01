Can Yaman all’Isola dei Famosi 2020?/ Ferit di Bitter Sweet pronto a tornare…

Tutto è pronto per il ritorno di Can Yaman in Italia? A quanto pare il bell’attore turco che ha conquistato il pubblico con il suo personaggio in Bitter Sweet Ingredienti d’amore, presto potrebbe tornare su Canale5. In un primo momento i fan pensavano di dover aspettare la prossima estate per rivederlo in azione in nuove vesti nella serie che lo ha portato al fianco di quella che per tutti è la sua presunta fidanzata, Demet Özdemir, ma a quanto pare non è così. Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Can Yaman alle prese con un ruolo da protagonista non in una nuova serie tv turca bensì con un reality nella sua versione italiana. In particolare, sembra proprio che l’attore turco possa prendere posto al fianco di Alessia Marcuzzi, se confermata, come inviato della prossima edizione dell’Isola dei Famosi in onda nei prossimi mesi.

CAN YAMAN IN ITALIA COME INVIATO DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2020?

Naturalmente si tratta ancora solo di voci ma sembra proprio che il settimanale Chi non abbia dubbi a riguardo pronto a scommettere sulla macchina organizzativa dell’Isola dei Famosi che proprio in queste ore “sta scaldando i motori” e che potrebbe mettere Can Yaman al posto che in passato è stato occupato da Stefano De Martino e Alvin che potrebbe tornare se l’affare turco non andrà in porto. Al momento l’attore turco non ha commentato la questione e la possibile fuga di notizie ma sembra proprio che fino a quando non ci saranno le carte in tavola per farlo, sarà il silenzio l’unica cosa che i fan sentiranno nelle prossime settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA