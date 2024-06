Can Yaman, perché è sparito di nuovo dai social? Instagram disattivato: cosa c’è sotto/ Svelata la verità

Perché Can Yaman ha disattivato gli account social: c’entra la nuova fiction Sandokan?

Can Yaman è di nuovo sparito dai social. L’attore turco non è nuovo a queste scelte drastiche e già in passato aveva disattivato il suo account Instagram senza apparente motivo per poi ricomparire, in molti quindi si stanno chiedendo cos’è successo e perché lo ha fatto. Can Yaman nelle scorse settimane è stato il protagonista maschile della fiction Viola come il mare 2 e spesso ha utilizzato i social, non solo per lanciare frecciatine a Francesca Chillemi, volto femminile della fiction, ma soprattutto per promuoverla. Finita la fiction e dopo aver postato qualche foto dal set di Sandokan è sparito dai social.

Viola come il mare 2, CANALE 5/ Anticipazioni puntata 23 maggio 2024 e diretta: Lucio è il colpevole?

Impazzano le ipotesi, dunque, sui motivi per i quali si è allontanato dai sociale e secondo Vanity Fair Can Yaman ha disattivato Instagram perché impegnato sul set di Sandokan. Il magazine ritiene che ‘è probabile che Can Yaman abbia scelto di prendersi una pausa dai social, forse scegliendo di concentrarsi sulla sua performance in Sandokan limitando il più possibile le distrazioni garantite dal mondo esterno.’ Sarà davvero questa la verità? Sembra molto plausibile. Del resto il divo turco deve cimentarsi con un personaggio iconico e dovrà reggere il paragone con Kabir Bedi, il primo a portare sul piccolo schermo l’eroe nato dai romanzi di Emilio Salgari.

Francesca Chillemi e Can Yaman hanno litigato sul set Viola come il mare 2?/ "Ferita dalle frecciate": rumor

Can Yaman allarma i fan: perché è sparito dai social, cosa c’è sotto

Secondo Vanity Fair Can Yaman potrebbe aver disattivato i suoi profili social per concentrarsi sul suo nuovo e impegnativo progetto. Can Yaman ha sempre avuto un rapporto conflittuale con i social. Già in passato, Can Yaman aveva dimostrato non poca insofferenza nei confronti delle ingerenze dei follower sulla sua vita privata, in modo particolare sul versante sentimentale. Quando era fidanzato con Diletta Leotta in molti non credeva nel realtà del sentimenti e per questo l’attore in quell’occasione ha avuto un duro sfogo: “Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate a manetta, ma non è vero. Mai stato. Quando avevo una fidanzata vera avete fatto tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una cosa finta.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA