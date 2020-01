BITTER SWEET 2 CI SARÁ?/ Nessun seguito per l’amore di Nazli e Ferit

Per i fans di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, arrivano brutte notizie. La soap opera turca incentrata sulla storia d’amore tra l’aspirante cuoca Nazli (interpretata dall’attrice Özge Gürel, protagonista anche di Cherry Season, un’altra serie turca trasmessa in Italia ndr) e il ricco imprenditore Ferit (interpretato da Can Yaman), non avrà un seguito. Nonostante abbia appassionato tantissimi spettatori sia in Italia che in patria, la soap Bitter Sweet è formata da una sola stagione. La serie, infatti, si è conclusa nel 2017 e, ad oggi, non ci sono notizie sulla realizzazione di un’eventuale seconda stagione. Una notizia che ha lasciato l’amaro in bocca ai fans di Can Yaman che speravano di vederlo anche in Bitter Sweet. Nonostante la trama offrisse diversi spunti per realizzare un seguito, però, la produzione ha deciso di non portare avanti la storia d’amore di Nazli e Ferit.

Bitter Sweet 2 non si farà: conclusa la storia d’amore di Nazli e Ferit

Bitter Sweet 2 non si farà. Dalla messa in onda della serie in Turchia è passato diverso tempo e, ad oggi, nonostante il successo ottenuto anche in Italia, sembra improbabile che i produttori cambino idea dando un seguito all’amore di Nazli e Ferit. I fans, dunque, dovranno accontentarsi di rivedere le puntate su Mediaset Play attraverso le quali hanno la possibilità di rivivere tutte le emozioni che l’aspirante cuoca e l’affascinante imprenditore hanno regalato al pubblico di canale 5 durante la scorsa stagione: dal primo, conflittuale incontro fino al rinnovo della promessa di matrimonio e all’annuncio della gravidanza di Nazli. I fans degli attori Can Yaman e Özge Gürel, però, potrebbero rivedere molto presto. Se l’attrice potrebbe tornare protagonista della prossima estate televisiva con una nuova serie di cui è protagonista in patria, Can Yaman, oltre ad essere ospite della seconda puntata di C’è posta per te, potrebbe lanciarsi in progetti televisivi sulle nostre reti.





