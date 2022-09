Can Yaman e Francesca Chillemi, é amore oltre Viola come il mare?/ Quella mano sul petto insinua il dubbio…

Can Yaman e Francesca Chillemi una coppia vip, oltre il set di Viola come il mare?

Can Yaman torna a far sognare i suoi fedeli fan, stavolta al fianco di Francesca Chillemi, e non solo sul set di Viola come il mare– l’attesa fiction Mediaset la cui messa in onda partirà il 30 settembre 2022, in prima serata su Canale 5. Un’inequivocabile complicità tra giochi di sguardi languidi e carezze dolci, passando per sfioramenti fisici compromettenti, trapela dalle curiose immagini inedite pubblicate nel nuovo numero di Diva e donna, in edicola a settembre 2022, dove vengono mostrate le foto di un momento registratosi durante la partecipazione del duo di attori di Viola come il mare a Venezia 79, la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia . Francesca beve da quello che sembra essere un bicchiere di champagne, e mentre Can ne è sprovvisto l’attrice pensa poi di far bere il collega dal suo calice. Il risultato? Can Yaman le sorride con uno sguardo romantico e i due sembrano palesarsi del tutto incuranti dei possibili obiettivi fotografici di paparazzi e fan a Venezia. Ma alla vista delle foto una domanda sorge spontanea: che i due siano una coppia, anche fuori dal set?

Un momento extra-Festival del Cinema di Venezia insinua il dubbio che sia nato un amore tra Can Yaman e Francesca Chillemi

Il sospetto che sia nato un amore tra i due attori viene lecito, nonostante il fatto che l’attrice Francesca Chillemi sia impegnata sentimentalmente con il marito Stefano Rosso, mentre i fandom della “coppia international” suppongono che tra lei e il sexy divo turco, Can Yaman, si celi una vera e propria storia d’amore, al di là di quella che i beniamini sono tenuti a interpretare in Viola come il mare nei rispettivi ruoli dell’ispettore capo Francesco Demir e la giornalista affetta di sinestesia, Viola Vitale. E i dettagli a conferma dell’intensa complicità che intercorre tra Can Yaman e Francesca Chillemi, che potrebbe compromettere il matrimonio dell’attrice, non finiscono qui da “Il fu Festival del Cinema di Venezia 2022”. Le immagini della paparazzata risalente a pochi giorni fa, scattate dai fotoreporters all’evento di premiazioni che ha visto la siciliana ricevere il Filming Italy Best Movie Award come migliore attrice protagonista in Che Dio ci aiuti e il turco insignito con il Filming Italy Best Movie International Award, come miglior interprete sulle scene internazionali, sembrano inequivocabilmente quelle di un amore appena nato. Can sfiora Francesca tra una dolce carezza e una mano poggiata sui fianchi, la risposta di Francesca? Lei non disdegna le attenzioni del turco, tanto che con una mano sfiora il petto del sexy Yaman, quasi a volerne comprovare la tonicità dei muscoli.

Viene facile pensare che sia nata una nuova coppia a Venezia, e la prova sarebbe anche nel red-carpet dei due attori, dove Can e Francesca si sono rivolti sguardi infuocati, tenendosi a distanza ravvicinata durante tutta la loro emozionante passerella, tanto attesa da fan e paparazzi.

