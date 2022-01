Can Yaman, flirt ed ex fidanzate: da Francesca Chillemi a Diletta Leotta/ Ma non solo…

Il celebre attore turco Can Yaman è stato protagonista di diverse storie d’amore nel corso di questi anni e non solo sul set. Anche se, proprio sul set, ha avuto modo di vivere grandi emozioni e di conoscere persone che gli hanno fatto battere il cuore, come Acelya Topaloglu, sua partner in “Inadina Ask” (“Amore Testardo”). Prima di diventare famoso a livello mondiale, il fotomodello ha avuto una lunga relazione con l’attrice Bestemsu Özdemir, classe 1990 e originaria di Istanbul. I due sono andati a vivere insieme nel 2017 ma, secondo alcuni rumors, la loro storia sarebbe finita a causa di un tradimento di lui.

In seguito Can Yaman è stato fidanzato con la collega attrice Demet Özdemir, conosciuta sul set di Daydreamer. In seguito è stato accostato a Francesca Chillemi, incontrata sul set di Viola come il mare. Tra i due, tuttavia, i rapporti non si sarebbero mai evoluti oltre una splendida amicizia.

Can Yaman e Diletta Leotta

Solo nel 2021 Can Yaman è uscito allo scoperto con la giornalista sportiva di DAZN, Diletta Leotta. La storia d’amore tra due personaggi così popolari ha subito attirato l’attenzione del gossip, ma anche alimentato per diversi mesi ipotesi riguardanti una relazione “costruita ad arte” al solo scopo di crescere la propria visibilità nel panorama televisivo. Diletta Leotta aveva smentito tutto, al punto poi da sganciarsi su un possibile matrimonio con l’attore turco, che alla fine non si è mai celebrato perché i due hanno rotto. “È stato tutto veloce e bello (…) Non è un momento facile, può capitare. In futuro non so cosa succederà. L’amore e la vita sono imprevedibili. Io mi auguro che possa ricominciare”, aveva raccontato la giornalista a Verissimo a proposito della storia con Yaman.

