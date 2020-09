Can Yaman, la star di Daydreamer single?/ Da Demet Özdemir a Özge Gürel

Can Yaman smarca in prima serata con una puntata speciale di Daydreamer – La serie tv per la gioia di tutti i suoi fans italiani, sempre più numerosi. L’attore turco, diventato ormai un vero e proprio sex symbol e che si contendono anche Maria De Filippi e Barbara D’Urso che lo vorrebbero ospite nei rispettivi programmi, continua ad essere al centro del gossip. Schivo e riservato, l’attore non parla della propria vita privata, preferendo rilasciare interviste esclusivamente sui lavori. Anche dal suo profilo Instagram non arriva alcun indizio. Le uniche donne con cui, nelle ultime settimane, si è mostrato sui social sono le colleghe Demet Özdemir e Özge Gürel. La prima è l’attrice che interpreta Sanem in Daydreamer mentre la seconda è l’attrice con ha recitato in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e con cui in Turchia è il protagonista della nuova serie tv Bay Yanlış. Le due attrici, dunque, sono solo colleghe?

Can Yaman single: solo amicizia con Demet Özdemir

Nessun amore per Can Yaman che, per il momento, sarebbe ancora single al punto che la mamma e la nonna sognano il giorno del suo matrimonio vedendo le varie puntate delle serie tv di cui è protagonista come ha confessato lui stesso a Barbara D’Urso nel corso di una delle puntate della scorsa stagione di Live – Non è la D’Urso. Nonostante il feeling, anche con Demet Özdemir non c’è assolutamente niente se non un’amicizia. “Demet è un’amica. Non ci sentiamo molto, ma ci vogliamo bene. Ci siamo conosciuti per la prima volta con Demet sul set di Daydreamer. Io però già seguivo le cose che faceva lei e mi piacevano. Demet è iperattiva ed è stato divertente lavorare insieme. A volte ci siamo divertiti così tanto che i nostri compagni di squadra avevano difficoltà a stare al passo con la nostra energia”, ha raccontato Can al magazine Daydreamer – Le ali del sogno, dedicata proprio alla soap opera turca.



