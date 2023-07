Can Yaman snobba Francesca Chillemi? Niente auguri per il compleanno/ Il web nota l’assenza, lei…

Francesca Chillemi festeggia 38 anni: niente auguri da Can Yaman?

Can Yaman e Francesca Chillemi riconquistano l’attenzione da parte del pubblico, e non solo per la fiction che li vede protagonisti. Recentemente è arrivato l’annuncio dell’inizio delle riprese della seconda stagione di Viola come il mare, la serie di Canale 5 che tanto successo ha avuto con i suoi primi episodi. Non è però solo per questo che i riflettori sono nuovamente puntati su di loro.

Francesca Chillemi ieri, 25 luglio, ha festeggiato i suoi 38 anni. Tanti gli auguri di fan, amici, colleghi e persone care, eppure tra questi mancano proprio quelli di Can Yaman. Un’assenza che ha attirato subito l’attenzione, visti i gossip che negli scorsi mesi li hanno visti protagonisti, e che per questo fa discutere. È comunque probabile che, pur non arrivando in modo pubblico, gli auguri di Can siano arrivati a Francesca in forma privata, d’altronde non sembrano esserci segnali evidenti di tensioni tra i due attori.

Proprio Can Yaman ha recentemente parlato dell’inizio delle riprese di Viola come il mare 2, dicendosi felicissimo per di essere tornato sul set. Queste le sue parole: ”Sono molto soddisfatto dell’andamento della prima settimana di riprese per la seconda stagione di Viola Come Il Mare. Anche se era estremamente intensa, non si mollano grintosamente gli allenamenti. Buon relax a voi, godetevi il mare e il sole”. L’attore è dunque pronto a tornare a stupire il suo pubblico, che d’altronde non vede l’ora di rivederlo al fianco di Francesca Chillemi per scoprire quali colpi di scena avrà in serbo la loro storia nella fiction.

