Quando la suocera dà il benestare, allora tutto è in salita. È il caso di Francesca Chillemi, che dopo un presunto flirt con Can Yaman è volata nelle braccia di Eugenio Grimaldi, uno degli uomini più ricchi del Bel Paese. Ebbene, non era solo una scappatella quella dell’attrice e del rampollo napoletano del famoso “Gruppo navale Grimaldi”, ma pare essere una storia seria con tanto di vacanze in famiglia con sorelle e tutto il parentado. Lui, figlio del celebre colosso di trasporti fondato nel lontano 1947, ha rimpiazzato in fretta e furia Stefano Rosso, ex fidanzato dell’attrice di Viola come il mare.

Eugenio Grimaldi ha 38 anni e lavora – ovviamente – nell’azienda di famiglia, la Grimaldi Group, ricoprendo il ruolo di executive manager. Dopo una laurea in Economia e Commercio alla Federico II di Napoli non ha esitato un attimo ad inserirsi attivamente nel lavoro insieme al padre, che gli ha insegnato sin da giovanissimo le regole del mestiere. Prima di Francesca Chillemi è stato fidanzato con la bella ereditiera Veronica Resca, figlia di Mario Resca, famosissimo dirigente e fondatore di Confimprese. Con lei ha avuto tre figli, ma la relazione è finita dopo alcuni anni per motivi ancora ignoti ai più.

È stato proprio dopo gli scatti insieme ad Eugenio Grimaldi che è arrivata la conferma definitiva della fine della relazione tra Stefano Rosso e Francesca Chillemi. I due, ormai da diversi mesi non apparivano più insieme in pubblico e nemmeno sui social, dove erano soliti postare immagini di coppia dal 2015, anno in cui si sono innamorati. A seguito della crisi è arrivato il bel rampollo che probabilmente, le ha rubato il cuore in poco tempo.

Nonostante la vita agiata e la famiglia benestante, per l’ereditiere Eugenio Grimaldi non è stato sempre tutto rose e fiori: nel 2017 ha avuto un tumore, il linfoma di Hodking, dal quale poi è guarito in poco tempo. Oggi, in questo agosto caldissimo, Francesca Chillemi e l’imprenditore si trovano insieme in vacanza a Capri, nella mega villa appartenente alla famiglia dove alloggia anche la sorella e la mamma di Eugenio. Un “ok” della suocera che arriva forte e chiaro, e che ci fa capire che non si tratta di una storiella da poco, ma di una frequentazione seria e duratura.

