Can Yaman, Viola come il mare 2 cancellata?/ La risposta sulla fiction Mediaset

Can Yaman destinato al rientro in Italia: le novità di Viola come il mare 2

É al centro del gossip per il defollow via Instagram che lo ha visto protagonista con Francesca Chillemi, con cui ha condiviso il set di Viola come il mare, e al contempo, Can Yaman fa parlare anche per i nuovi progetti in cantiere. L’interrogativo generale sul divo turco di fiction Mediaset di successo, come Daydreamer le ali del sogno, é non a caso sulla seconda stagione di Viola come il mare. Che Viola come il mare 2 sia destinata ad essere cancellata, o a rischio?

Can Yaman e Francesca Chillemi: é rottura/ A rischio Viola come il mare 2?

Sulla scia del segui che i due attori protagonisti si sono tolti a vicenda su Instagram, smettendo quindi di interessarsi l’uno dell’altra pubblicamente, si é pensato che il sequel di Viola come il mare non potesse aggiungersi tra i nuovi progetti dei in cantiere per il piccolo schermo. O almeno non con la conferma ufficiale della coppia formata dall’attore turco e l’attrice messinese, che nella prima stagione del prodotto targato Lux Vide interpretano rispettivamente l’ispettore capo di polizia Francesco Demir e la giornalista affetta da sinestesia, Viola Vitale. Ma la risposta all’interrogativo giunge da parte di Luca Bernabei, che é a capo della produzione di Viola come il mare 2, Lux Vide. Il summenzionato produttore fa sapere che Viola come il mare 2 é ufficializzata e andrà in onda nel nuovo anno 2023. Insomma, é previsto un rientro in Italia per Can Yaman, dal momento che é assicurata la nuova stagione di Viola come il mare.

Can Yaman e Francesca Chillemi, defollow social/ Rottura dopo Viola come il mare?

Can Yaman presta il volto alla serie El Turco

Nel frattempo, Can Yaman é a Budapest, lontano dall’Italia, dove per circa sei mesi dovrà sottoporsi alle riprese della nuova serie TV El turco, girata per Disney plus.

La serie vede il divo fare coppia con la co-protagonista Greta Ferro. E nella stessa lui interpreta il ruolo di Balaban Agha, un guerriero ottomano scappato durante l’assedio di Vienna e rifugiatosi nel Nord Italia, dove la sua vita cambierà per sempre.

LEGGI ANCHE:

Viola come il mare: anticipazioni quarta puntata, 21 ottobre/ Francesco rifiuta Farah

© RIPRODUZIONE RISERVATA