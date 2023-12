Canada: tampax obbligatori nei bagni per uomini/ Trudeau: “Migliorano condizioni di salute e produttività”

In Canada il premier Justin Trudeau ha recente deciso di imporre la distribuzione gratuita di tampax ed assorbenti all’interno dei bagni di qualsiasi luogo di lavoro. Una misura che, fino a qui, non sembra avere nulla di negativo, ma che nasconde il fatto che la distribuzione dovrà essere fatta in qualsiasi bagno, “a prescindere dal genere cui sono riservati”. In altre parole, insomma, in un futuro prossimo in Canada i tampax non solo saranno distribuiti gratuitamente a tutte le impiegate donne di qualsiasi luogo di lavoro, ma anche gli uomini. Una mossa che, secondo il quotidiano La Verità, nasconde la volontà di Trudeau di muovere “guerra alla realtà”.

Canada: tampax obbligatori nei bagni per uomini

La norma che in Canada impone di distribuire tampax ed assorbenti anche all’interno dei bagni riservati agli uomini è stata inserita nell’ultima riforma dello Statuto dei lavoratori, con buona pace di coloro che chiedevano garanzie sui salari, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sul welfare. Secondo Trudeau, riferisce ancora il quotidiano La Verità, questa norma garantirà “migliori condizioni di salute e produttività” con effetti positivi anche nella riduzione “dello stigma spesso associato alle mestruazioni”.

Commentando la scelta del governo del Canada di distribuire tampax ed assorbenti nei bagni per gli uomini, l’ex senatrice Linda Frum, in un post sui social ha pubblicato la foto di una toilette riservata a persone trans, sottolineando ironicamente che “un giorno, quando solo le donne avevano le mestruazioni, dovevamo pagarci gli assorbenti. Invece adesso che anche gli uomini hanno il ciclo, è obbligatorio offrire questi prodotti gratuitamente in tutti i servizi, in tutti i luoghi di lavoro federali”. Molti, invece, secondo quanto riporta il New York Post in un recente post su Twitter (ora chiamato X), ipotizzano che tampax ed assorbenti distribuiti gratuitamente in Canada agli uomini assolveranno alla sola funzione di essere prelevati e, poi, portati gratuitamente a casa alle proprie moglie o figlie.











