CANALE ITALIA/ Maurizio Scandurra: “Racconto le imprese che fanno meglio dello Stato”

“L’Italia è da sempre un Paese di grandi famiglie e imprenditori capaci. Persone e professionisti illuminati che, sulla base della triade lavoro, coraggio e successo, hanno dimostrato di saper fare molto meglio dello Stato anche e soprattutto durante la pandemia”.

Lo afferma Maurizio Scandurra, giornalista radiotelevisivo e saggista cattolico nella squadra come collaboratore e inviato della redazione di ‘NotizieOggi Lineasera’, il seguitissimo talk-show d’informazione ideato, scritto e condotto da Vito Monaco su ‘Canale Italia 83’, altresì Direttore della testata giornalistica del quarto polo televisivo italiano. Il programma, che registra una costante crescita d’ascolto, staziona stabilmente con le proprie puntate anche all’interno della classifica delle Tendenze dei video più visti su YouTube.

Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Flora a Villa Guarnieri

Nella puntata in onda questa sera venerdì 8 ottobre in diretta nazionale dalle 20.00 alle 22.00 su ‘Canale Italia 83’, su Sky 937 la prima ora, sul numero 913 la seconda, in streaming su Facebook e sul sito www.canaleitalia.it, Maurizio Scandurra racconterà in due servizi filmati, oltre alla copertina di lancio dell’argomento della puntata, anche “Due case histories straordinarie di grandi aziende benefattrici distintesi al tempo del Covid. La prima riguarda il ‘Gruppo Marazzato’, con sede a Borgo Vercelli, leader italiano nel settore ambientale e delle soluzioni per il pianeta, che ha contribuito anche alla ricostruzione del nuovo ponte di Genova. ‘Marazzato’, 70 anni consecutivi di fiorente attività nel 2022, in piena emergenza ha attivato riuscite raccolte fondi a favore di ASL e mense dei poveri di Piemonte e Valle D’Aosta, sostenuto preziose campagne di supporto psicologico gratuito con professionisti titolati alle persone più fragili e attivato un servizio di informazione e consulenza gratuita in tema di disinfezione e sanificazione di ambienti interni ed esterni per evitare speculazioni da parte dei soliti sciacalli che approfittano puntualmente di ogni dramma”, spiega il giornalista spesso opinionista anche a ‘La Zanzara’ di ‘Radio24’ con Giuseppe Cruciani, Alberto Gottardo e David Parenzo.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Eda aiuta Serkan, ma...

Che riprende: “E se il Governo aumenta pesantemente le bollette di luce e gas, c’è invece chi, come la piemontese ‘uBroker’, riesce persino ad azzerarle, Canone Rai e accise incluse. In piena pandemia, grazie alla sensibilità e alla generosità dei soci fondatori Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani, l’azienda ha raggiunto il 300% in più di personale direttamente impiegato, salvando dalla disoccupazione centinaia di persone e garantendo loro lavoro certo e stabile, superando quota 100 milioni di euro di fatturato aggregato per oltre 150mila clienti in tutta Italia. Ha altresì redistribuito una parte consistente degli utili a favore di ospedali infantili in difficoltà e Onlus stimate come ‘BeChildren’ attive sul versante degli aiuti ai piccoli del Terzo Mondo. Costruendo persino ex novo imponenti circuiti e piste ciclabili come la grandiosa ‘Pump Track’ di Pianezza, nel Torinese, per ridare slancio all’agonismo e all’attività fisica dei più giovani dopo mesi di prolungate chiusure”.

Una vita/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Felipe vuole andare via da Acacias

Per poi concludere: “Il giornalista ha il dovere di raccontare il buono e il bello. Di fornire esempi utili e paradigmatici per la collettività. ‘Marazzato’ e ‘uBroker’ rappresentano un modello virtuoso anche per le istituzioni, che mai come ora faticano a dare futuro e speranza concreti al Paese. Ringrazio di cuore il Direttore Vito Monaco per la profonda e acuta sensibilità che da sempre ampiamente riserva alla tv come uomo d’informazione attento ai valori imprenditoriali e sociali del Paese, e con lui l’ottimo regista della trasmissione Giuliano Tristo per il prezioso apporto professionale sempre riservatomi. Un grazie speciale anche a Ivan Bentivoglio della casa di produzione cinematografica ‘Ivan Bentivoglio Films’, valentissimo filmmaker autore del montaggio creativo dei miei servizi giornalistici. Un perfetto partner artistico dotato di anima, cuore e genialità assolute”.

Appuntamento questa sera con l’informazione sincera alle 20.00 su ‘Canale Italia 83’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA