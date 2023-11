Canalis e Corvaglia, gelo a Verissimo per lo speciale di Striscia la Notizia/ Video separati e nessun saluto

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, auguri separati per Striscia la Notizia e nessun cenno all’altra

Tanti i volti legati a Striscia La Notizia che hanno voluto omaggiare a Verissimo il celebre tg satirico, che festeggia i suoi primi 35 anni, con un saluto, un video o la presenza in studio. Da Silvia Toffanin sono arrivate le ex veline Giorgia Palmas, Elena Barolo, Roberta Lanfranchi, hanno invece inviato un videomessaggio Melissa Satta, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Proprio queste ultime hanno però attirato l’attenzione particolare dei telespettatori.

Elisabetta Canalis piange la morte della cagnolina Mia/ "Grazie per averci dato tutto il tuo amore"

Impossibilitate a partecipare di persona alla puntata celebrativa per i 35 anni di Striscia (entrambe vivono in America), Elisabetta e Maddalena hanno inviato un videomessaggio d’auguri, ricordando i loro esordi nel tg satirico e come questo abbia cambiato loro la vita. Precisiamo: le ex veline hanno inviato due diversi videomessaggi e nessuna delle due ha citato l’altra, nonostante quel percorso a Striscia l’abbiano fatto insieme, fianco a fianco.

Roberta, Maddalena Corvaglia, Tania Peli: ex Enzo Iacchetti/ "Nessuno sapeva di noi: poi Maurizio Costanzo.."

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, è ancora gelo tra le due ex amiche: “Era nata una bella amicizia”

Se Elisabetta Canalis ha ricordato come Striscia le abbia cambiato la vita, aprendole la porta del mondo dello spettacolo, Maddalena Corvaglia ha ammesso di ricordare quei momenti con gioia e affetto. L’unico cenno all’amicizia tra le due è arrivato da Elisabetta, che ne ha però parlato al passato: “Era nata una bella amicizia…” Maddalena, invece, ha salutato “tutti i componenti della mia famiglia presenti in studio”, escludendo dunque Elisabetta, come lei non presente a Verissimo. Gesti e parole che confermano inevitabilmente che i rapporti tra le due, un tempi grandi amiche, siano oggi ancora gelidi, insistenti.

LEGGI ANCHE:

Maddalena Corvaglia, fa pace con l'ex marito Burns?/ Lui tiene la loro figlia, lei vola a Pechino Express...

© RIPRODUZIONE RISERVATA