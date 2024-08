Elisabetta Canalis e il compagno Georgian Cimpeanu non si nascondono più, anzi hanno confermato ed ufficializzato il loro amore. Per l’ex velina di Striscia La Notizia si tratta di un nuovo inizio dopo il matrimonio naufragato con l’ex marito Brian Perri da cui ha avuto la figlia Skyler Eva. La Canalis e Georgian Cimpeanu si sono conosciuti grazie alla passione per la kickboxing, uno sport da combattimento con origini molto antiche e nativo del sud-est asiatico divenuto popolare negli anni ’60 in Giappone e poi successivamente nel resto del mondo.

Georgian, infatti, è un insegnante di kickboxing e da più di un anno è legato alla showgirl. Una storia d’amore vissuta a distanza, visto che la Canalis vive a Los Angeles, mentre il compagno a Milano. Nonostante la distanza e la differenza d’età, ben 15 anni, i due sono sempre più complici ed innamorati come confermato le tantissime foto pubblicate sui social.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: come si sono innamorati?

L’amore tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu è nato pian piano praticando il kickboxing; tra un allentamento e l’altro i due si sono sempre più avvicinati, visto che lei era sua allieva. Proprio il maestro di kickboxing dalle pagine di Diva e Donna ha rivelato: “non ero abituato ad avere a che fare con persone famose. E poi, appena conosco qualcuno, fatico a essere espansivo”, ma il loro rapporto ha preso una piega del tutto inaspettata visto che i due si sono innamorati.

All’inizio hanno cercato di tenere segreto il loro amore anche per tutelare la piccola Skyler Eva, la figlia di Elisabetta Canalis nata dall’amore e dal matrimonio con l’ex marito Brian Perri, ma alla fine andando avanti con il tempo i due hanno deciso di uscire allo scoperto. Nessun problema poi per la differenza di età come ha sottolineato lo sportivo: “dipende tutto dai caratteri, se ti prendi la differenza di età si assottiglia. Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me”.

