Cancelo al Bayern Monaco/ Calciomercato, l’ex Inter e Juve lascia il Manchester City

In questa sessione di calciomercato invernale il Manchester City sta perdendo un elemento che è stato spesso importante nei successi ottenuti negli ultimi anni visto l’imminente passaggio di Joao Cancelo al Bayern Monaco. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa britannica del The Athletic, l’esterno portoghese classe 1994 si sta trasferendo in Baviera con la formula del prestito.

Ammirato in Italia con le maglia di Inter prima e Juventus poi, con cui ha vinto uno scudetto, Cancelo sta dunque lasciando la Premier League dopo quattro stagioni vissute con la maglia dei Citizens durante le quali è stato in grado di vincere due campionati e due coppe di Lega inglesi. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2027, quest’anno il ventottenne ha sin qui collezionato 26 presenze totali, impreziosite da due reti e cinque assist vincenti per i suoi compagni.

Calciomercato news, Joao Cancelo al Bayern Monaco in prestito

L’approdo di Joao Cancelo al Bayern Monaco dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore di questa finestra invernale di calciomercato che sta ormai per concludersi. Stando a quanto rivelato da Sky Sport, al Manchester City andranno circa 70 milioni di euro in caso di riscatto da parte dei biancorossi che si tutelano in questo modo sopperendo all’infortunio patito da Mazraoui e senza dimenticare la possibile partenza a luglio di Pavard. Il terzino, che non ha trovato molto spazio in questo 2023 dopo essere rientrato dal Mondiale disputato in Qatar, sarebbe già in viaggio verso la Germania e potrebbe effettuare le visite mediche di rito entro la giornata odierna.

