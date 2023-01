Cancro, Leone e Vergine, Oroscopo Paolo Fox 2023: Soliti Ignoti/ Le stelle dell’anno

È ora della seconda tornata di segni per le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox 2023, lette durante la diretta del programma Soliti Ignoti, in onda su Rai 1 con Amadeus. Dopo le previsioni per i primi tre segni, lette poco fa dall’astrologo, ora è arrivato il momento di Cancro, Leone e Vergine di scoprire che anno li attende! Un inizio veramente lento per i Cancro, ma in vista di un maggio veramente importante. Ottime le previsioni per i Leone, uno dei segni favoriti in questo 2023. Mentre per i vergine ci saranno alcuni rallentamenti fino a luglio.

Oroscopo Paolo Fox 2023: Cancro

Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox 2023 si aprono con i Cancro, che avranno bisogno di imparare a sorridere soprattutto all’inizio dell’anno, per ritrovare molta forza. Dicembre è stato un mese abbastanza pesante, e gli inizi di questo anno sono ancora particolari. Gennaio, febbraio, marzo e aprile saranno mesi di rodaggio, per poi arrivare ad una seconda parte dell’anno, un’estate, molto importante. Un’importante tappa è quella di maggio ed è molto probabile che vi troverete a fare delle scelte fondamentali non solo per il lavoro, ma anche per l’amore. A volte ci sono state delle incomprensioni, ed anche le festività sono passate a rallentatore. Mi piace maggio per le relazioni, e tutta la seconda parte dell’anno, soprattutto settembre, ottobre e novembre, mesi molto forti anche per il lavoro. Inizio a rallentatore e poi recupero!

Leone: le previsioni per l’Oroscopo del 2023 di Paolo Fox

Una anno molto importante attende il Leone secondo l’oroscopo Paolo Fox 2023. Ognuno sa fare il proprio lavoro e bisogna con l’astrologia capire quali mesi è meglio agire, e la primavera è la stagione migliore dell’anno. Se dovete fare delle scelte di lavoro, anche per l’estate, qualcuno vi chiamerà tra marzo, aprile e maggio, i mesi più importanti. Se farete un po’ i preziosi, però, rischiate di perdere qualcosa nella seconda parte dell’anno, fate le scelte giuste tra primavera ed estate perché poi arriverà Giove dissonante a togliere un po’ di smalto. Per l’amore va bene anche la seconda parte dell’anno perché sarete ammiratissimi e ci sarà un transito lunghissimo di Venere da giugno a ottobre, avrete proprio persone ai vostri piedi.

Oroscopo di Paolo Fox 2023: cosa attende i Vergine

Vergine, infine, chiude questa seconda tornata di previsioni per l’oroscopo Paolo Fox 2023. Un oroscopo, secondo l’astrologo, che va fortissimo tra gennaio e febbraio, grande cielo poi voi sapere come organizzare le cose. Ma è anche un anno in cui qualcuno di voi punterà i piedi per terra, certe cose vorrete farle ed altre no. Quest’anno da marzo Saturno va in opposizione, non sarà un cielo difficile perché ci sarà anche Giove a rimettere in sesto le cose, ma secondo l’astrologo tra marzo e giugno dovrete definire molto bene quali sono le vostre decisioni nella carriera, nello studio e nel lavoro, lasciando quello che non vi interessa e portando avanti solo quello che vi fa piacere. A Luglio grande cielo, avremo Giove trigono Marte e sarà il mese buono per gli amori, per definire una storia e sarà il mese delle grandi novità.

