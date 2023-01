Ariete, Toro e Gemelli, Oroscopo Paolo Fox 2023: Soliti Ignoti/ Previsioni dell’anno

Torna il tradizionale appuntamento annuale con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox 2023, annunciate durante la diretta del programma Soliti Ignoti, in onda su Rai 1 e dedicato alla Lotteria Italia. Durante la diretta del programma, il famoso astrologo romano leggerà le sue previsioni per il resto dell’anno. Come andrà ad Ariete, Toro e Gemelli? Per gli Ariete sarà un anno di cambiamenti e novità, ma anche di liberazione e speranza. I Toro, invece, saranno i più fortunati nel corso di questo 2023. Infine, i Gemelli sembra che si troveranno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, a combattere, ma per ottenere grandi soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox 2023: Ariete tra rinunce e rinascita

Ariete, sarete subito accolti da Giove secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il 2023, che secondo l’astrologia rappresenta le piccole fortune e i grandi cambiamenti, l’astrologo pensa che tanti abbiano voglia di cambiare vita, e a volte si fa si rinunciando a qualcosa portato avanti per anni con sofferenza e quindi tratta di una sorta di liberazione. Da febbraio ci sarà anche una bella venere nel vostro segno. C’è un grande quadro astrale nella prima parte dell’anno fino a maggio, e poi nella seconda parte dell’anno ci sarà modo di fare di più, piccioli guadagni, si potrà pensare ad una svolta sentimentale. È un anno impegnativo, ma voi non vi defilate, e certamente sarà un anno di soddisfazioni.

I più fortunati dell’anno: i Toro

I Toro sono uno dei segni più forti dell’anno secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2023: avrete due amici d’eccezione, Giove e Saturno, che in astrologia rappresentano le grandi scelte, che probabilmente avete in programma già da 5 anni, qualcuno ha già iniziato a cambiare vita già nel 2018, ma nelle scelte il toro è sempre molto lento, quest’anno non tornerete indietro. Dal 16 maggio Giove nel segno rappresenterà le piccole e grandi fortune. Un cielo di grande interesse, anche e soprattutto nel mese di maggio, ed anche per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 2023: cosa attende i Gemelli

Gemelli, dovete capire se ci sono cose da mettere a posto perché, secondo Paolo Fox negli ultimi mesi avete dovuto difendere la vostra immagine professionale e magari ci sono stati problemi personali, economici, ma probabilmente c’è questa necessità di ricostruire qualcosa a livello professionale e di essere anche più forti a livello amoroso. Non sarà un anno rose e fiori, ci sarà da combattere, da impegnarsi, ma un mese molto bello per i sentimenti sarà quello di aprile perché avrete venere nel vostro segno zodiacale, quindi direi di impegnarvi molto e cercare di risolvere qualche piccola falla o qualche piccola distrazione che avete lasciato in ballo, ma l’anno si chiude bene.











