Candelaria Solorzano, chi é la nuova gatta nera di Mercante in fiera?/ Soffia il posto a Ainett Stephens…

Il mercante in fiera segna una new-entry in TV: lo spoiler in esclusiva assoluta

Il mercante in fiera sta per tornare in TV, sotto la conduzione storica di Pino Insegno, alla nuova edizione in arrivo con il debutto TV di Candelaria Solorzano. In onda in prima serata nel 2006 su Italia 1 per due edizioni e dal 2023 su Rai 2, con la conduzione di Pino Insegno, il game show TV é ricordato in particolare per la partecipazione di Ainett Stephens, nello storico doppio ruolo di gatta nera e bianca. Un posto che é ora soffiato alla concorrente del recente Grande Fratello vip 7, da parte di una giovane modella.

Lo spoiler online indica Candelaria Solorzano come la gatta nera di Il mercante in fiera

Secondo quanto ripreso sul suo portale web d’informazione da Davide Maggio, la produzione del format riattivatosi per l’intrattenimento nella TV made in Italy avrebbe selezionato una giovane modella sud americana di 28 anni: “La nuova gatta nera (o carta nera, ancora non è dato sapere) del Mercante in Fiera di Pino Insegno è stata selezionata. E Candelaria Solorzano è la fortunata. Si tratta della modella argentina 28 enne, residente da anni a Milano. Il suo profilo Instagram al momento conta 70,4k followers.”, é l’anticipazione TV, che si rileva sulla attesa nuova stagione di Il mercante in fiera, il cui via della messa in onda é orientativamente previsto nel prossimo mese di gennaio 2024.

Candelaria Solorzano sarebbe quindi il nome della nuova gatta nera subentrata al posto della ex Gfvip7 Ainett Stephens, ben promettente dal punto di vista degli ascolti TV per Il mercante in fiera della TV di Stato, Rai. Questo, visto l’importante seguito social che lei vanta nonostante non abbia mai avuto precedenti esperienze lavorative in TV.

