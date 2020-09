Candidati e liste Elezioni Regionali Veneto 2020/ I 9 nomi: Zaia contro tutti

Sono 9 i candidati Presidenti alle Elezioni Regionali Veneto 2020, con la scheda elettorale alle urne che prevederà ovviamente anche le singole liste ad essi collegate. Cittadini veneti chiamati al voto a cinque anni dall’ultima occasione per rinnovare Presidente e Consiglio regionale dopo cinque anni di gestione Luca Zaia. Il presidente uscente è stato nuovamente candidato dal Centrodestra e, in base agli ultimi sondaggi politici disponibili prima del silenzio elettorale (del 4 settembre scorso, ndr), difficilmente qualcuno potrà impensierirlo: il leghista è tra i politici più apprezzati dal Paese e la gestione dell’emergenza coronavirus ha rafforzato il suo status. Oltre ovviamente alla Lega, Zaia è sostenuto da Lista Zaia Presidente, Forza Italia Autonomia, Fratelli d’Italia, Lista Veneta Autonomia – Liga Veneta Repubblicana. Centrodestra compatto al fianco dell’ex ministro dell’Agricoltura. Il principale competitor è il dem Arturo Lorenzoni, colpito dal coronavirus proprio nel corso della campagna elettorale: il Professore di Economia conta sul sostegno di Partito Democratico, Europa Verde, Il Veneto che Vogliamo, Sanca Veneta, Volt Europa.

Candidati e liste Elezioni Regionali Veneto 2020: i nomi

Ad eccezione del caso Liguria, il Movimento 5 Stelle correrà da solo a questa tornata di Elezioni Regionali ed anche in Veneto il candidato, Enrico Cappelletti, non potrà contare sul sostegno di alcuna lista civica. Altra candidata alla Presidenza del Veneto è Daniela Sbrollini, sostenuta da Italia Viva, PSI, PRI e Civica Veneto. Un derby in casa Centrosinistra, dunque, anche se l’esito sembra decisamente scontato. Qui di seguito l’elenco degli altri candidati alle Elezioni Regionali Veneto 2020 con le liste a sostegno: Paolo Benvegnù, sostenuto da Solidarietà Ambiente Lavoro; Patrizia Bertelle, sostenuta da Italia in Comune; Paolo Girotto, sostenuto da Movimento 3V Libertà di scelta; Antonio Guadagnini, sostenuto dal Partito dei Veneti; Simonetta Rubinato, sostenuta da Veneto Rubinato. Ricordiamo che sono stati esclusi dalla competizione elettorale altri due candidati poiché non sono riusciti a presentare le firme necessarie: parliamo di Ivano Spano e di Loris Palmerini, rispettivamente sostenuti da Movimento Indipendenza Noi Veneto e da Venetie per l’Autogoverno.



