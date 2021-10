Candidati Elezioni Comunali Torino 2021, chi sono/ Da Damilano a Lorusso e Sganga

Candidati Elezioni Comunali Torino 2021: la grande assente è Chara Appendino

Sono tredici i candidati alle elezioni comunali di Torino 2021: undici uomini e due donne si sfideranno per la poltrona di sindaco. La grande assente è Chiara Appendino: la sindaca uscente, vittoriosa cinque anni fa contro Piero Fassino, ha deciso di non ricandidarsi e di puntare a svolgere altri incarichi all’interno del Movimento 5 Stelle. Ma non mancano volti di spicco…

I candidati alle elezioni comunali di Torino 2021 destinati a giocarsi la vittoria finale sono due: parliamo di Paolo Damilano e Stefano Lo Russo, rispettivamente sostenuti da Centrodestra e Centrosinistra. Difficilmente vedremo la candidata grillina, Valentina Sganga, protagonista al ballottaggio, almeno a quanto segnalato dai sondaggi politici effettuati prima del “blackout”. Ma entriamo nel dettaglio e conosciamo meglio gli aspiranti primi cittadini…

Candidati Elezioni Comunali Torino 2021, chi sono

Paolo Damilano – Paolo Damilano è un noto imprenditore torinese, molto conosciuto in città e molto vicino a Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega. Ex pilota di rally, Damilano ha un’attività di successo nel settore food&beverage di acque minerali e vini. Con un passato da presidente del Museo del cinema di Torino, attualmente ricopre il ruolo di numero uno della Film Commission Torino. Classe 1965, Damilano è sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Popolo della Famiglia, Sì Tav Sì Lavoro, Progresso Torino, Torino Città Futura e Torino Bellissima.

Stefano Lo Russo – Stefano Lo Russo ha vinto le primarie del Centrosinistra in città e vanta un importante passato in politica. Attuale capogruppo dem, in passato ha ricoperto il ruolo di assessore comunale nella giunta guidata da Piero Fassino. Lo Russo è sostenuto da Pd, Moderati, Articolo 1, Sinistra Ecologista, Lista Civica per Lo Russo e Torino Domani.

Valentina Sganga – Valentina Sganga è “l’erede” di Chiara Appendino e anche lei, come Lo Russo, ha ricevuto luce verde dopo la consultazione con gli elettori del Movimento 5 Stelle. Laureata in Scienze del governo e dell’amministrazione, la pentastellata ha iniziato la sua carriera politica nel 2010 e non mancano gli incarichi di prestigio: dal 2016 è consigliera comunale e dal 2018 è capogruppo M5s in Comune.

Ugo Mattei – Ugo Mattei è professore di Diritto privato all’Università di Torino ed è sostenuto dalla lista Futura Torino. Svolge inoltre attività pubblicistica e politica, vantando collaborazioni con Il Manifesto e Il Fatto Quotidiano. È stato vicepresidente della Commissione Rodotà presso il Ministero della Giustizia (2007)

Greta Giusy Di Cristina – L’insegnante quarantenne è candidata a sindaco di Torino con il supporto del Partito Comunista e della lista Torino Città Futura. Uno dei punti principali del suo programma è la lotta al gap di genere, senza dimenticare le principali tematiche dei partiti che la sostengono.

Angelo D’Orsi – Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano, Sinistra in Comune, Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista, DemA, Torino Ecosolidale si sono schierati al fianco di Angelo D’Orsi, storico, docente e intellettuale di 74 anni. Considerando il suo background, uno dei temi di punta del programma elettorale è la cultura.

Ivano Verra – Ivano Verra è un noto architetto torinese ed è sostenuto da Italexit e Noi Cittadini. La sua attività è legata principalmente a progetti in tema di Beni Culturali e restauro di edifici soggetti a vincolo monumentale. Ex insegnante al Politecnico, Verra fa parte della commissione deontologica dell’Ordine degli Architetti di Torino ed è membro di CNA Piemonte.

Roberto Salerno – Roberto Salerno è sostenuto dal Mat-Movimento Ambientalista Torino e vanta una grande esperienza in ambito politico. È stato sia deputato che senatore con Alleanza Nazionale. Dal 2007 è Presidente dell’ACF Torino, per anni unica squadra di Serie A di calcio femminile del Piemonte.

Davide Betti Balducci – Davide Betti Balducci è candidato a sindaco di Torino con il sostegno del Partito Gay e del Partito ambientalista. Non è un volto nuovo della politica torinese, è stato già infatti eletto in diverse occasioni come consigliere comunali come indipendente nelle liste civiche.

Paolo Alonge – Paolo Alonge è il candidato sindaco del Movimento 3V – Vaccini Vogliamo Verità, vicino alle posizioni no vax. Nel suo cv vanta esperienze come imprenditore e ad di una società d’ingegneria operante nel settore delle energie rinnovabili.

Lorenzo Varaldo – Lorenzo Varaldo, insegnante, è il candidato della lista Divieto di Licenziare. Il docente non è nuovo alle competizioni elettorali e ha deciso di puntare la sua campagna elettorale sul tema politico del momento, ovvero il lavoro.

Emilio Mazza – Emilio Mazza è il candidato della lista Torino Capitale d’Europa Basta Isee. Noto imprenditore della città, ha dedicato la vita all’arte della pasticceria e ha un’esperienza progressa in politica tra le fila di Forza Italia.

Massimo Chiesi – Massimo Chiesi è il candidato sindaco per il Partito Comunista dei Lavoratori e vanta grandi battaglie nella politica cittadina.



