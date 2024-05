Candidati M5s alle Elezioni Europee 2024/ Liste nomi e capolista: Tridico, Morace, Antoci, Danzi, Pignedoli

LISTE M5S ELEZIONI EUROPEE 2024: I 5 CAPOLISTA SCELTI DA GIUSEPPE CONTE DOPO IL VOTO ONLINE, ECCO I NOMI

Chiuso il voto online e inseriti anche i nomi scelti direttamente dal Presidente Giuseppe Conte, sono state ufficializzate anche le liste dei candidati M5s per le Elezioni Europee in programma l’8-9 giugno 2024. Come Salvini, anche l’ex Premier ha deciso di non candidarsi direttamente alle Europee preferendo un ruolo in secondo piano nelle liste effettive che puntano a far meglio del 17,1% di 5 anni fa (quando i seggi grillini in Europarlamento furono alla fine “solo” 14). «Nella nostra comunità non è pensabile che uno esibisca il nome sulla scheda e poi non sia conseguente. Per noi è una presa in giro dei cittadini», è il commento rilasciato da Giuseppe Conte in fase di presentazione delle liste.

Il Movimento 5Stelle continua a non avere ancora un apparentamento con alcun partito europee e se non cambierà nei prossimi mesi anche nel prossimo Europarlamento gli eventuali eletti M5s siederanno nel gruppo dei “Non iscritti”. Prima però di elencarvi qui sotto tutti i nomi delle liste distribuite nelle 5 circoscrizioni elettorali, ecco i 5 capolista scelti dal M5s per guidare le liste dei candidati alle imminenti Europee 2024: nella circoscrizione nord-occidentale è l’uscente europarlamentare Maria Angela Danzì a guidare la lista grillina per le Europee, mentre l’altra uscente Sabrina Pignedoli guiderà le liste del Nord-Est. La scelta in quota “indipendente” fuori dalla politica di Conte per la circoscrizione centro è l’ex calciatrice e allenatrice Carolina Morace, mentre al sud si piazza capolista l’ex Presidente INPS Pasquale Tridico; da ultimo, per le Isole, i 5Stelle puntano su Giuseppe Antoci, già Presidente del Parco dei Nebrodi e storico volto della lotta alla Mafia in Sicilia.

LISTE CANDIDATI M5S ALLE EUROPEE: TUTTI I NOMI DA NORD A SUD. NON SOLO TRIDICO E CAROLINA MORACE

Oltre ai capolista, le liste dei candidati M5s presenti alle prossime Europee 2024 vedono un mix tra europarlamentari uscente della scorsa legislatura, volti noti della storia M5s e molte new entry che hanno superato le due fasi di votazioni online sulla piattaforma SkyVote. La “quota Conte” – ovvero i nomi scelti direttamente su proposta del Presidente politico del Movimento 5Stelle – sono, oltre ai tre europarlamentari uscenti (Maria Angela Danzì, Mario Furore, Sabrina Pignedoli) vedono Ugo Biggeri e Martina Pluda al Nord-est, la Morace appunto al Centro, Tridico e Maurizio Sibilio al Sud e la coppia Giuseppe Antoci-Cinzia Pilo per la circoscrizione Isole.

Tra i nomi dei candidati comunque noti troviamo anche l’ex direttore de “La Notizia”, Gaetano Pedullà, presente in seconda posizione nell’area nord-occidentale. Tutti i nomi “scelti” da Conte (e poi confermati dal voto online degli iscritti M5s) restano in posizioni di primo piano nelle liste, mentre qui di seguito ecco tutti gli altri nomi de candidati M5s alle Elezioni Europee di giugno, suddivisi nelle 5 singole circoscrizioni:

Circoscrizione Nord-Ovest

Maria Angela Danzì

Gaetano Pedullà

Antonella Pepe

Sean Sacco

Ester Luisa Lanfranchi

Giorgia Allario

Daniela Gobbo

Simone Verni

Paola Mazzola

Elena Calogero

Isabella Parini

Fabio Romano

Carolina Sala

Luca Colombo

Fabio Aleotti

Mariangela Sturaro

Denis Nunga Lodi

Claudio Volpe

Jean François Camille Boudard

Fabrizio Bertolami

Circoscrizione Nord-Est

Sabrina Pignedoli

Ugo Biggeri

Martina Pluda

Cinzia Morsiani

Paola Gori

Maria Angela Ferri

Giacomo Gattini

Paolo Bernini

Mohamad Kamel Malak

Stefania Braghetta

Rada Bolognesi

Fulvia Panza

Diego Nicolini

Andrea Bardin

Cesidio Antidormi

Circoscrizione Centro

Carolina Morace

Dario Tamburrano

Gianluca Ferrara

Giovanna Basile

Giusy Esposito

Valentina Fazio

Federica Lauretti

Giuliano Pacetti

Stefania Volpi

Sergio Romagnoli

Mirella Emiliozzi

Valentina Pococacio

Emanuele Ceccato

Luca Alloatti

Stefano Cecere

Circoscrizione Isole

Giuseppe Antoci

Cinzia Pilo

Patrizio Cinque

Antonella Di Prima

Virginia Farruggia

Matteo Porcu

Antonino Randazzo

Matilde Montaudo

Circoscrizione Sud

Pasquale Tridico

Valentina Palmisano

Mario Furore

Maurizio Sibilio

Maura Sarno

Danilo Della Valle

Laura De Vita

Valentina Corneli

Gaia Silvestri

Fabio Stella

Lelio Mancino

Giuseppe Nunziato Belcastro

Francesca Anna Ruggiero

Felicia Gaudiano

Annunziata Coppola

Maria Anna Labarile

Riccardo Di Palma

Vincenzo Incampo

