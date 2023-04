Candidati Presidente Elezioni Regionali Friuli 2023/ Chi sono, quali liste, programmi

CHI SONO I 4 CANDIDATI PRESIDENTE ALLE ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

Sono in tutto 4 i candidati Presidente alle Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023: quattro nomi con un grande favorito, il Governatore uscente, ma con la sfida che torna ad essere accesa pochi mesi dopo le tornate in Lombardia e Lazio. Massimiliano Fedriga è il candidato unico del Centrodestra, attuale Presidente della Conferenza Stato-Regioni e dal 2018 Presidente di Regione FVG: punta alla rielezione con sondaggi e previsioni della vigilia che lo vedono quantomeno favorito nei 4 candidati Presidente che si sfidano oggi e domani nei risultati delle Regionali Friuli 2023. Deputato alla Camera per tre legislature e capogruppo della Lega dal 2014 al 2018, Fedriga viene già “eletto” dal suo leader Matteo Salvini, «A occhio e croce vi posso dire che il governatore della Lega Massimiliano Fedriga vincerà con almeno il doppio dei voti del competitor di sinistra».

Oriana Marzoli lite con Micol Incorvaia / "Ho paura a parlarti per come mi rispondi"

Massimo Moretuzzo è invece il candidato Presidente per l’area progressista, riuscendo a unire in un’unica candidatura tanto il Pd quanto il M5s oltre alla “galassia” della sinistra radicale-ambientalista: imprenditore, ex sindaco di Mereto di Tomba, è attuale segretario regionale del Patto per l’autonomia che ha rappresentato come consigliere nell’ultima assemblea. Pierluigi Bersani in campagna elettorale di Moretuzzo ha detto «giovane ma di esperienza, che ha capacità di interpretare il tema sociale. È vicino a chi vive con più difficoltà la vita quotidiana e al tempo stesso sa guardare al futuro». Candidato Presidente per il Terzo Polo è invece Alessandro Maran, senatore in Scelta Civica e Pd fino al 2018, originario di Gorizia e con un passato da uomo del Friuli vicino a Massimo D’Alema: lo scorso gennaio 2023 è stata ufficializzata la candidatura a Presidente per le liste di Calenda, Renzi e Magi. Da ultimo, Giorgia Tripoli è la candidata della lista “Insieme Liberi” dove trovano spazio i movimenti di Gianluigi Paragone, Adinolfi e diversi ex M5s.

Mauro Coruzzi, Platinette racconta l'ictus/ "Paralizzato, come in un fermo immagine"

CANDIDATI PRESIDENTE REGIONALI FRIULI 2023: NOMI, LISTE COLLEGATE E PROGRAMMI

In attesa di sapere domani quali tra questi 4 candidati Presidente sarà eletto nuovo Governatore del Friuli Venezia Giulia, alla vigilia delle Elezioni Regionali il portale ufficiale FVG ha provveduto a pubblicare per ogni candidato e lista il programma politico relativo per i prossimi 5 anni in Regione Friuli. Eccoli qui di seguito, con tutte le relative liste collegate ai 4 candidati Presidente che corrono per le Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023:

– Massimiliano Fedriga: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Fedriga Presidente, Autonomia Responsabile, Noi Moderati. Qui il programma

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

– Massimo Moretuzzo: Pd, M5s, Slovenska Skupnost, Patto per l’Autonomia, Open Sinistra FVG, Alleanza Verdi e Sinistra. Qui il programma

– Alessando Maran: Azione, Italia Viva, PIùEuropa-Renew Europe. Qui il programma

– Giorgia Tripoli: Insieme Liberi (Per l’Italia con Paragone, Gilet Arancioni, Popolo della Famiglia, M3V, Ancora Italia, Alternativa). Qui il programma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA