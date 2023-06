Candidati Presidente Elezioni Regionali Molise 2023/ Chi sono, quali liste e i programmi (25 giugno)

CHI SONO I 3 CANDIDATI PRESIDENTE ALLE ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2023

Sono in totale 3 i candidati Presidente alle Elezioni Regionali del Molise per il 2023. Dai primi sondaggi, condotti da Europe Elects tra il 31 maggio e il 1 giugno, emerge come favorito il candidato unico del Centrodestra, nonché attuale sindaco di Termoli, Francesco Roberti, proposto da Forza Italia con l’appoggio di 7 liste (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Popolari, Molise che Vogliamo, Roberti Presidente). A sostegno di Roberti si è espresso Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, che lo ritiene essere un “profilo di assoluto valore” per “il Molise [che] ha bisogno di una svolta”.

Dal lato del Centrosinistra, invece, il candidato Presidente alle Elezioni Regionali Molise 2023 è Roberto Gravina, attualmente sindaco di Campobasso, nominato da Movimento 5 Stelle con il supporto di 6 liste (Pd, 5 Stelle, Sinistra-Verdi, Costruire Democrazia, Socialisti e Gravina Presidente). “Un candidato di alto livello”, ha detto a suo sostegno Roberto Fico in campagna elettorale, “che ha lavorato molto bene come sindaco di Campobasso, e lo potrà fare ancora meglio come presidente per dare discontinuità alla Regione Molise, rispetto a quelli che finora l’hanno amministrata male”. Il terzo ed ultimo candidato a Presidente alle Elezioni Regionali Molise 2023 è l’outsider esterno agli schieramenti Emilio Izzo, che corre con il suo stesso movimento chiamato “Io non voto (i soliti.. noti)”. Esclusi, invece, i nomi degli altri due candidati presentati di Forza Nuova e da Democrazia Cristiana, da un lato per l’assenza di abbastanza candidati (14 invece dei 15 previsti per legge) e, dall’altro, per il ritardo nella presentazione della documentazione.

CANDIDATI PRESIDENTE REGIONALI MOLISE 2023: NOMI, LISTE COLLEGATE E PROGRAMMI

Insomma, l’elezione del Presidente del Molise per il 2023 stanno per entrare nel vivo, e nel frattempo sul sito ufficiale della Regione è stato pubblicato il manifesto dei tre candidati, con relativi nomi dei candidati consiglieri che li accompagnano, per ognuna delle liste a loro sostegno. Di seguito riportiamo, come da indicazioni fornite dalla regione, l’elenco dei tre candidati Presidente, con le liste che li sostengono e i programmi elettorali presentati:

– Francesco Roberti: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Unione dei Democratici Cristiani, Popolari, Molise che Vogliamo, Roberti Presidente. Qui il programma

– Roberto Gravina: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra-Verdi, Costruire Democrazia, Socialisti e Gravina Presidente. Qui il programma

– Emilio Izzo: Io non voto i soliti noti. Qui il programma











