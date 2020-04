Cane Corso uccide bambino di 8 mesi/ Tragedia a Lecce: fatale il morso alla testa

Tragedia avvenuta nella giornata di ieri in quel di Tricase, in provincia di Lecce (Puglia): un bambino è stato ucciso da un cane corso. Questi ha azzannato alla testa la propria vittima, provocandogli purtroppo una ferita letale. La notizia è stata riportata in massa dai principali quotidiani nazionali nelle scorse ore, a cominciare dall’edizione online di Repubblica. La vittima aveva appena otto mesi, ed era ovviamente in casa con i propri genitori al momento della tragedia. Il cane corso era tenuto in casa dai suoi padroni, visto che mai fino ad allora aveva dato segnali di squilibrio. L’aggressione sarebbe giunta attorno all’ora di cena, quando il bambino si trovava in giardino in compagnia appunto del cane, sotto lo sguardo vigile della mamma e la nonna. Queste però non sono riuscite a liberare il piccolo dalla morsa del cane, che ha purtroppo serrato la mandibola sulla testa del bimbo.

CANE CORSO UCCIDE BIMBO DI 8 MESI: ANIMALE PRESO IN CARICO DAL SERVIZIO VETERINARIO

I genitori hanno tentato una corsa disperata in ospedale, ma quando il bimbo è giunto nel nosocomio più vicino, era già morto. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte dei carabinieri, che stanno effettuando tutti i rilievi del caso. L’animale, invece, è stato preso in carico dal servizio veterinario della Asl di Maglie. Come succede spesso e volentieri in questi casi, è sempre complicato stabilire di chi sia la colpa e la responsabilità. Inutile fare discorsi del tipo “il cane corso è una razza pericolosa”, anche perchè gli addetti ai lavori vi smentiranno in toto, sottolineando come lo stesso sia un cane molto docile ed equilibrato, adatto per le famiglie e quindi per i bambini, con cui può stringere un grandissimo rapporto. Come sempre la responsabilità sta nel padrone di casa, ed è ovvio che per gestire alcuni tipi di razze ci vuole senza dubbio più carattere rispetto ad altri.



