Cannabis light, Cassazione: “Vendita illegale”/ “Non rientra in finalità commerciali”

Cannabis light, commercializzare i prodotti derivati è reato: questa la decisione presa dalle sezioni unite penali della Cassazione presiedute dal presidente aggiunto Domenico Carcano. Dopo il caos politico delle scorse settimane, arriva un’importante sentenza sul caso. Maria Giuseppina Fodaroni, sostituto procuratore generale della Cassazione, aveva chiesto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e, come riporta Agi, è previsto che «integrano il reato – previsto dal Testo unico sulle droghe (articolo 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990) – le condotte di cessione, di vendita, e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante».

CANNABIS LIGHT, CASSAZIONE: “VENDITA ILLEGALE”

Come riporta Il Messaggero, nel riferire le conclusioni del pg della Casazione, l’avvocato penalista Carlo Alberto Zaina ha spiegato che «tutto ciò prevederà un allungamento dei tempi anche fino ad un anno e mezzo» prima di dirimere la questione. Ricordiamo che l’ordinanza della Quarta corte dell’8 febbraio 2019 aveva sottolineato che «al di là delle considerazioni esposte, è comunque incontrovertibile l’esistenza, nella materia in esame, di un contrasto giurisprudenziale, onde si ritiene necessario rimettere alle Sezioni unite la risoluzione del quesito di diritto». E non mancheranno le ripercussioni: secondo i dati dell’Aical (Associazione italiana cannabis light), il mercato della canapa vale in Italia circa 80 milioni di euro, in crescita a tassi del 100% l’anno. Negli ultimi tre anni sono stati aperti oltre 3 mila negozi di canapa light.

