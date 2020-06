CANNES, I FILM DELL’EDIZIONE… CHE NON C’È/ Svelata quale sarebbe stata la selezione

Pubblicità

Quest’anno, a causa della pandemia di covid-19, la 73ª edizione del Festival di Cannes non si svolgerà. Il più importante festival cinematografico europeo e tra i primi al mondo ha provato in tutti i modi a cercare una formula alternativa, prima rinviando l’appuntamento previsto tradizionalmente a metà maggio rinviandolo tra la fine di giugno e i primi di luglio. La situazione a livello mondiale però non ha fatto segnare miglioramenti per quanto riguarda il virus, e a un calo di contagi e mortalità in buona parte dell’Europa, Russia esclusa, ha fatto da contraltare la drammatica situazione nel continente americano, sia negli Usa sia in Sudamerica. E’ risultato evidente dunque che organizzare lo stesso il Festival, facendo allo stesso tempo rispettare le norme di sicurezza, era una impresa impossibile così come non sarebbe stato possibile richiamare da tutto il mondo il parterre di ospiti che come ogni anno avrebbe radunato presso la Croisette il meglio del cinema mondiale.

Pubblicità

FESTIVAL DI CANNES, I FILM CHE SAREBBERO STATI IN SELEZIONE

Per questo motivo, l’edizione 2020 del Festival è stata definitivamente annullata come comunicato dal direttore artistico Thierry Fremaux che ha però annunciato che la dirigenza ha aperto trattative con alcuni altri importanti festival cinematografici, da Toronto a New York, da Roma a Telluride. Questo per permettere di presentare presso queste rassegne i film che avrebbero dovuto far parte della propria Selezione Ufficiale, i quali manterranno però l’etichetta di Cannes 2020. A questo proposito Fremaux e l’organizzazione hanno voluto comunicare al pubblico quello che sarebbe stato l’elenco della Selezione Ufficiale di Cannes 2020: 56 titoli selezionati su 2067 candidati, per quella che secondo Fremaux avrebbe potuto essere “una delle edizioni più belle degli ultimi anni, con film in grado di rappresentare le diversità che compongono il nostro mondo“. Ecco di seguito tutte le pellicole che avrebbero fatto parte della Selezione Ufficiale:

Pubblicità

The French Dispatch di Wes Anderson;

Last Words di Jonathan Nossiter;

True Mothers di Naomi Kawase;

Druk di Thomas Vinterberg;

Lovers rock di Steve McQueen;

Mangrove di Steve McQueen;

Summer of 85 di François Ozon;

The Real Thing di Kuji Fukada;

Les Hommes di Lucas Belvaux;

Peninsula di Yeon Sang-ho;

El olvido que seremos di Fernando Trueba;

ADN di Maïwenn;

Asa ga Kuru di Naomi Kawase;

Heaven di Hong Sang-soo;

Ammonite di Francis Lee;

Soul di Pete Docter;

Falling di Viggo Mortensen;

Broken Keys di Jimmy Keyrouz;

John And The Hole di Pascual Sisto;

Limbo di Ben Sharrock;

Here We Are di Nir Bergman;

Sweat di Magnus von Horn;

Teddy di Ludovic & Zoran Boukherma;

Truffle Hunters di Gregory Kershaw e Michael Dweck

Antoinette dans les Cévennes di Caroline Vignal ;

Les Deux Alfred di Bruno Podalydès;

Un Triomphe di Emmanuel Courcol;

Le Discours di Laurent Tirard;

L’Origine du Monde di Laurent Lafitte;

Aya and the Witch di Goro Miyazaki;

A good man di Marie-Castille Mention-Schaar;





© RIPRODUZIONE RISERVATA