Cantina Wader Segreto di famiglia/ Su Canale 5 il film con Jurgen Heinrich

Il cast di Cantina Wader Segreto di famiglia

Cantina Wader Segreto di famiglia va in onda oggi, 20 agosto 2022, a partire dalle ore 16.35 su Canale 5. Si tratta di un film drammatico prodotto in Germania nel 2018, distribuito dalla ARD e diretto da Tomy Wigand. Il prodotto è stato distribuito in Germania nel 2018 riscontrando un ottimo successo sia dal punto di vista della critica cinematografica che degli introiti ottenuti. Pur non essendo un film nato con grandi aspettative è riuscito a colpire un gran numero di spettatori grazie ad una trama avvincente e non banale. Il cast chiamato a realizzare il film presenta un ottimo mix di nomi imponenti e giovani emergenti. Spiccano i contributi di Henriette Richter-Rohl, Jurgen Heinrich, Adnan Maral e Caroline Hartig.

Ulisse contro Ercole/ Su Rete 4 il film del regista cult Mario Caiano

Cantina Wader Segreto di famiglia, la trama del film

Al centro delle vicende della pellicola Cantina Wader Segreto di famiglia troviamo una giovane donna con la passione per i vigneti di nome Anne Wader. Il film parte con la disputa familiare legata alla grande eredità derivante dalla morte del padre di nome Albert, fondatore delle cantine di famiglia. A causa dei dissapori e dei contrasti familiari la giovane decide di abbandonare al resto dei componenti la gestione dell’azienda di famglia sposando invece il progetto dei Roschers, supportata dall’ausilio di Tori, sua figlia. Dopo tale evento, iniziano a susseguirsi una serie di sventure che mettono a serio rischio l’attività e le cantine ormai gestite dalla madre della donna, Kathe. Tra i tanti problemi e grattacapi, quelli più clamorosi risultano la sparizione di un gran numero di scorte senza riuscire a venire a capo delle ragioni alla base del furto. Inoltre, un’ingente quantità di vino rosso, principale produzione dell’azienda di famiglia, risulta compromesso in maniera irreversibile risultando così non adatto alla vendita. Il punto più alto delle sventure è probabilmente il forte e devastante incendio che colpisce la tenuta dell’azienda mettendo alle strette le scorte e l’attrezzatura necessaria per le mansioni lavorative e produttive.

Mi faccio la barca/ Su Rete 4 il film con Johnny Dorelli e Laura Antonelli

Nonostante i dissapori con la madre, Anne sceglie comunque di scendere in campo per capire chi ci fosse dietro le sventure della famiglia e dell’azienda gestita dalla madre dopo la morte del padre. Dopo una serie di analisi e investigazioni spunta fuori un terribile segreto rimasto celato per tanti anni. Pare infatti che una donna di nome Jannika fosse coinvolta e legittimata nella questione legata all’eredità di Albert. La donna infatti, creduta per anni figlia dello zio paterno di Anne, Bruno Wader, è invece figlia illegittima di Albert e quindi sorellastra della ragazza. Appare chiaro quindi che dietro tutta la serie di sventure legate all’azienda di famiglia ci fosse proprio Jannika, desiderosa di vendetta dopo l’esclusione dal suo diritto ereditario.

LEGGI ANCHE:

Guerra amore e fuga/ Su Rete 4 il film con Sylva Koscina

© RIPRODUZIONE RISERVATA