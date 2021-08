Canzone Segreta oggi 27 agosto non va in onda, perchè?/ Fratelli Unici al posto della replica

Chi sperava di godersi una serata di varietà su Rai 1 in compagnia di Canzone Segreta oggi, 27 agosto, rimarrà deluso. Il programma condotto da Serena Rossi, che regala al pubblico musica ed emozioni attraverso delle sorprese organizzate ad alcuni volti noti del mondo del cinema e dello spettacolo, questa sera non va in onda. La Rai modifica ancora una volta i suoi palinsesti e blocca le repliche di Canzone Segreta per lasciare spazio a nuovi contenuti.

La puntata di questa sera avrebbe avuto molti ospiti, a partire da Belen Rodriguez, da poco diventata mamma di Luna Marì. Serena Rossi avrebbe poi ospitato Ornella Muti, Orietta Berti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni. La serata in loro compagnia è però annullata, come dicevamo, per una modifica ai palinsesti.

Canzone Segreta non va in onda: al suo posto il film Fratelli Unici

Cosa andrà dunque in onda su Rai 1 al posto di Canzone Segreta? La replica dello show con Serena Rossi lascia spazio ad un film, Fratelli unici, che vede nel cast Raoul Bova, Luca Argentero, Miriam Leone e Carolina Crescentini. La breve sinossi offerta dalla Rai ci svela di cosa parla il film: “Persa la memoria a causa di un incidente, Giacomo, un medico arido che non dà valore agli affetti, riscopre il rapporto con Lorenzo, il suo scapestrato fratello minore, con sua moglie e sua figlia.” L’appuntamento è per questa sera, 27 agosto, su Rai 1 alle 21.25 circa, subito dopo Techetechetè.

