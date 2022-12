Canzoni Big di Sanremo 2023, quali sono?/ Titoli e temi: brani d’amore per Giorgia e Ultimo?

Quali sono le canzoni dei Big in gara al Festival di Sanremo 2023?

La finale di Sanremo Giovani 2023 in onda questa sera, 16 dicembre 2023, sarà alternata all’arrivo sul palco dei Big che vedremo in gara sull’Ariston a febbraio 2023. Questa sera Amadeus li presenterà uno ad uno e ogni cantante in gara annuncerà finalmente il titolo della canzone che canterà al Festival di Sanremo 2023.

Come di consueto, ogni Big in gara dedicherà dunque qualche parola sul proprio brano, forse anche anticipando in alcuni casi il tema della canzone. Vietano invece accennare pubblicamente a testo o motivo musicale del brano in gara, pena la squalifica dalla kermesse canora. Ricordiamo che la lista degli artisti in gara al prossimo Festival si completerà proprio con i vincitori di Sanremo Giovani 2023.

Canzoni Sanremo 2023: storie d’amore per Modà e Ultimo?

Ma quali sono i Big in gara a Sanremo 2023 che questa sera annunceranno in diretta il proprio brano? Sul palco si alterneranno: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, Cugini di Campagna, Mister Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo.

Ricordiamo che a svelare i loro nomi è stato lo stesso Amadeus, collegato all’edizione del Tg1 delle 13.30. In tutto saranno 28 le canzoni in gara a Sanremo 2023, una gara tra le più ricche della storia del festival. Non resta che scoprire quali saranno i temi dei brani in gara. C’è chi già ipotizza canzoni d’amore strappalacrime per Giorgia, Ultimo e i Modà, e testi impegnati nel sociale per Gianluca Grignani e Levante.

