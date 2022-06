Caos all’Isola dei Famosi: collegamento saltato per “tempesta elettrica”/ Ilary Blasi in difficoltà

Caso in diretta all’Isola dei Famosi: salta il collegamento per la tempesta elettrica

Parte con una serie di problemi la nuova diretta dell’Isola dei Famosi. Ad un passo dalla semifinale, Ilary Blasi si prepara a districare in diretta una serie di dinamiche e parte proprio con una di queste: Nick Luciani contro tutti. Parte dunque il primo collegamento con l’Honduras. Dopo i consueti saluti, Alvin spiega che la situazione metereologica all’Isola è in bilico: “Da una parte c’è una tempesta elettrice, dall’altra un uragano, noi siamo al centro!” spiega l’inviato, sperando che tutto possa andare liscio. Ilary Blasi lancia, dunque, il primo servizio ed è durante questo che salta il collegamento.

Isola dei famosi 2022, quando va in onda?/ Ilary Blasi si prende una "pausa" ma...

Finito il servizio, Ilary Blasi annuncia problemi e ci scherza su: “Alvin ha appena detto ‘Sbrighiamoci a fare la puntata perchè c’è brutto tempo’ ed è saltato il satellite, quindi Alvin praticamente è uno iettatore!”

Ilary Blasi in difficoltà in diretta: interviene Roberto Cenci

Si sorride in studio, Ilary Blasi cerca di prendere tempo, interrogando opinionisti ed ex naufraghi sulla posizione di Nick Luciani e sugli attacchi ricevuti in questi giorni. Fatto il giro di opinioni, la Blasi chiede se sia possibile mandare un altro servizio ma anche questa volta ci sono problemi: “Questa sera è così purtroppo”, annuncia il regista Roberto Cenci. “Quindi cosa possiamo fare?” chiede, in difficoltà, la conduttrice, e per colmare il buco viene anticipato l’ingresso in studio di Lory Del Santo. Poi, un po’ di minuti dopo, i tecnici riescono a ripristinare il collegamento con l’Honduras e far ripartire la puntata secondo scaletta.

Alvin: "Liti con Ilary Blasi? Per noi è normale"/ "Siamo come fratello e sorella"

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi e Francesco Totti, altro che crisi, in programma 4° figlio?/ "Nuovo format per lei e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA