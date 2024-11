Nuovo capitolo nella guerra tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo l’addio: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la conduttrice avrebbe denunciato l’ex marito per abbandono di minore. Una ipotesi di reato seria – pena la reclusione da sei mesi a cinque anni – che scaturirerebbe, stando a quanto avrebbe dichiarato lei, dalla scoperta che la loro figlia minore, Isabel, sarebbe stata lasciata sola in casa dal padre.

Una scoperta che Ilary Blasi sosterrebbe di aver fatto attraverso una videochiamata con la piccola. La Procura capitolina avrebbe quindi aperto un fascicolo per accertare eventuali profili di responsabilità e l’indagine sarebbe in corso. La questione si innesta in un più ampio terreno di scontro che vedrebbe l’ex coppia ai ferri corti non solo sulle questioni patrimoniali, ma anche sul mantenimento e sull’affidamento dei figli.

Ilary Blasi accusa Francesco Totti: “Ha lasciato Isabel da sola a casa”

Ilary Blasi accuserebbe Francesco Totti di aver lasciato la loro figlia Isabel da sola a casa, sostenendo di essersene accorta durante una videochiamata con la bambina. La situazione sarebbe particolarmente complessa e delicata perché è in corso una causa di divorzio.

Finora, il giudice avrebbe stabilito l’affidamento condiviso. Poco dopo aver scoperto la presunta assenza di adulti a casa dell’ex capitano giallorosso, Ilary Blasi avrebbe chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti presso la residenza che Francesco Totti condividerebbe con l’attuale compagna, Noemi Bocchi, la bambina sarebbe stata trovata in compagnia della baby sitter. Lo avrebbero riferito i legali dell’ex calciatore della Roma, a difesa della sua posizione di genitore davanti all’ipotesi di abbandono di minore prospettata nella presunta denuncia dall’ex moglie. Ora la questone sarebbe al centro di un’indagine di cui non si conoscono tempi né dettagli. Quel che è certo è che la “pace” tra ex, per ora, sembra un miraggio.

