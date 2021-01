Caos M5s, fronda Di Battista: “Mai con Renzi”/ Lezzi minaccia Governo: “No fiducia”

Nelle ore di crisi di governo si registra alta tensione in casa Movimento 5 Stelle. Un folto gruppo di parlamentari grillini, molto vicino ad Alessandro Di Battista, ha messo un paletto su Matteo Renzi: mai più con lui in maggioranza e niente esecutivo tecnico. Come riporta il Corriere della Sera, “Dibba” ha lanciato un messaggio ben preciso ai “suoi”: «È il momento di stare uniti e compatti come siamo tornati ad essere».

Dopo aver annunciato pubblicamente di essere a favore di “inciuci”, Di Battista ha rimarcato di aprire ai responsabili («se il M5s tiene la barra dritta le persone si troveranno») e di essere a disposizione per un eventuale incarico di governo: «Io ministro? Non chiuderei la porta ma il Movimento sa che non sto zitto e rompo le palle. E non cambierò». Ricordiamo che negli ultimi giorni si è parlato di un suo possibile approdo al ministero dell’Ambiente.

M5S, LEZZI NETTA: “NON VOTEREMO FIDUCIA A GOVERNO CON RENZI”

Il Corriere rivela che ieri al Senato si è riunita una fronda di senatori M5s vicini a Di Battista, Taverna e Patuanelli e non ci sono molte alternative: o avanti con Conte o elezioni, «non ho paura del voto, dobbiamo difendere il nostro progetto». Sulla linea di Di Battista troviamo l’ex ministro Barbara Lezzi, tranchant su Matteo Renzi ai microfoni de La Stampa: «Renzi non può più essere coinvolto. Non è affidabile, saremmo costretti a subire ancora i suoi capricci e sono certa che riaprirebbe una crisi tra qualche mese. Non siamo all’asilo, dove possiamo aspettare che il bambino faccia il bravo». E la grillina ha minacciato il governo: «Non darei la fiducia a un altro governo con Renzi, per di più potenziato da questa crisi. Su questo punto il Movimento deve essere determinato. La prospettiva di lavorare serenamente alla ricostruzione del nostro Paese, senza la presenza di Renzi, può dare forti motivazioni a molti dei nostri parlamentari. Farlo entrare di nuovo in squadra, invece, avrebbe l’effetto contrario. Sarebbe un deterrente per alcuni di noi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA