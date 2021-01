Crisi di governo, diretta/ Consultazioni Fico al via oggi: “Sì a Conte ter”

Mandato esplorativo a Roberto Fico: questa la decisione del capo dello Stato Sergio Mattarella dopo un primo giro di consultazioni post crisi di governo. Al via oggi pomeriggio le consultazioni del presidente della Camera e già nel corso della mattinata è atteso per stamattina. Mattarella è stato chiaro: l’esponente del M5s dovrà «verificare una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano il precedente governo», dentro quindi anche Italia Viva, considerata l’importante apertura arrivata dal reggente Vito Crimi.

Non sono mancate le tensioni in casa Movimento 5 Stelle, anzi ha fatto parecchio discutere il post pubblicato da Alessandro Di Battista, mentre il Partito Democratico ha confermato le aperture annunciate giovedì: «Ribadiamo la nostra disponibilità a sostenere un governo guidato da Giuseppe Conte, con solida base politica e numerica, fondata sulla convergenza delle forze europeiste presenti in Parlamento, dando così vita ad una maggioranza più coesa e rafforzata».

DIRETTA CRISI DI GOVERNO, MELONI: “NO A ESECUTIVO UNITÀ NAZIONALE”

Possibile svolta nella crisi di governo, dunque, dopo ore di nuove tensioni tra Italia Viva ed il resto della maggioranza per la partecipazione di Matteo Renzi ad un evento con il principe saudita bin Salman. «Buon lavoro al presidente Roberto Fico. Ha un compito delicato e importante: verificare la responsabilità e la disponibilità delle forze politiche a dare al Paese un governo forte e coeso, con una maggioranza solida e la volontà di costruire il futuro», il messaggio del ministro Vincenzo Spadafora.

Il Centrodestra non resta a guardare, nonostante il presidente Mattarella abbia “ignorato” l’invito a valutare l’immediato ritorno al voto. La leader di FdI, Giorgia Meloni, ha chiuso ancora una volta ad un governo di unità nazionale: «Qualsiasi governo dovesse formarsi, con Conte o senza, con questa maggioranza che si rimette assieme o con un sostegno più ampio, sarebbe un governo debolissimo», le sue parole al Corriere della Sera.

