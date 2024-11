Problemi al televoto del Grande Fratello 2024: l’annuncio di Alfonso Signorini

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini ha annunciato dei problemi rinvenuti durante la scorsa diretta al televoto che era in corso. Il conduttore ha spiegato che i voti ricevuti nei primi minuti sono stati annullati a causa di un problema tecnico e che tutti coloro che hanno votati in quei minuti saranno rimborsati.

Voti annullati al Grande Fratello 2024: “Saranno rimborsati”

“Devo fare una precisazione riguardo al televoto: – ha esordito Signorini in diretta su Canale 5, spiegando che – abbiamo avuto un problema tecnico con il televoto la scorsa settimana. Il televoto aperto la scorsa settimana è stato chiuso dopo 20 minuti.” Da qui la necessità di resettare tutto: “Tutti i voti pervenuti in quei 20 minuti sono stati annullati, chi ha votato nella versione sms in quei 20 minuti sarà rimborsato e poi, successivamente, il televoto è stato subito riaperto”. I voti dei primi 20 minuti sono stati quindi del tutto annullati, solo quelli arrivati quando il televoto è stato poi riaperto sono stati ritenuti validi e hanno portato all’esito poi annunciato in studio.