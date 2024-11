Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta 15a puntata oggi, 26 novembre

Martedì 26 novembre 2024, in prima serata, canale 5 trasmette la quindicesima puntata del Grande Fratello 2024 durante la quale ci saranno emozioni e colpi di scena. In studio, al timone del reality show, ci sarà come sempre Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Immancabile, inoltre, anche la presenza di Rebecca Staffelli a cui spetta il compito di controllare le reazioni del web sui social di fronte alle varie dinamiche della casa. Al centro della puntata odierna ci sarà, ancora una volta, il triangolo composto da Alfonso D’Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi.

Con Alfonso in tugurio, Federica si è riavvicinata a Stefano con cui ci sono stati abbracci, discorsi importanti e momenti d’intimità. Tuttavia, nelle scorse ore, in preda alla confusione, Federica ha spiegato a Stefano di non voler fare una scelta e di voler restare single mentre Alfonso, in tugurio, di fronte ad alcuni atteggiamenti dell’ex fidanzata, ha scelto di mettere un punto. Stasera, tutti e tre i protagonisti del triangolo, saranno nuovamente messi di fronte ad una scelta.

Grande fratello 2024: il destino delle coppie e le sorprese per Helena Prestes e Tommaso

Spazio ai sentimenti e alle coppie nella puntata odierna del Grande Fratello 2024. Nella scorsa puntata, il Grande Fratello ha deciso di separare le coppie: in tugurio, così, sono andati Alfonso, Lorenzo, Yulia, Mariavittoria e Javier mentre in casa sono rimasti Federica, Shaila, Giglio, Tommaso e Helena. Questa sera, qualche coppia potrà riunirsi. Alcuni inquilini del tugurio, infatti, avranno la possibilità di ricongiungersi con la propria metà ma per farlo dovranno superare alcune sfide.

Spazio, poi, alle sorprese. Helena Prestes, infatti, riceverà la visita dell’amica Dayane Mello che, a sua volta, è stata una protagonista indiscussa della quinta edizione del Grande Fratello Vip.- Anche Tommaso riceverà una gradita sorpresa.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

La quindicesima puntata del Grande Fratello 2024 può essere vista in diretta televisiva su canale 5, al termine dell’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia, a partire dalle 21.30. Per vedere il reality show in diretta streaming, invece, basta collegarsi al sito di Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione dove è possibile seguire anche la diretta dalla casa attraverso due regie differenti. Su Mediaset Infinity, inoltre, sono disponibili tutti i video di ciò che accade in casa.