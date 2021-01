CAOS USA/ Capitol Hill e intelligence, i conti che non tornano (e nuovi allarmi)

L’Fbi e il Dipartimento di Polizia di New York hanno fornito agli ufficiali di polizia del Campidoglio avvertimenti specifici relativi al fatto che i sostenitori del presidente degli Stati Uniti Donald Trump erano determinati a compiere gravi violenze il 6 gennaio. L’Fbi ha anche preso contatti con noti radicali di estrema destra negli Stati Uniti all’inizio di gennaio e li ha avvertiti di non recarsi a Washington per la manifestazione pro-Trump che ha portato al sanguinoso attacco al Campidoglio degli Stati Uniti, secondo quanto riferito dalla Nbc News.

Citando “alti funzionari delle forze dell’ordine”, tra cui “un alto funzionario dell’Fbi”, la Nbc ha riferito domenica che l’Fbi aveva “informazioni credibili e utilizzabili” su specifici radicali di estrema destra che intendevano unirsi alla protesta del 6 gennaio. Questa informazione sarebbe stata presumibilmente comunicata agli ufficiali di polizia del Campidoglio. L’alto funzionario dell’Fbi, che non è menzionato nel rapporto, ha detto alla Nbc che l’Ufficio ha preso contatto con quei radicali e li ha avvertiti di non recarsi a Washington per la protesta. Citando “più funzionari delle forze dell’ordine”, Nbc ha anche affermato che la polizia del Campidoglio ha ricevuto ampie informazioni dal Nypd sugli atti di violenza pianificati il 6 gennaio. L’intelligence era “specifica”, perché descriveva le minacce e la retorica estremista sui social media”.

Nonostante questi avvertimenti, tuttavia, la polizia del Campidoglio avrebbe rifiutato un’offerta di assistenza da parte della Guardia nazionale degli Stati Uniti tre giorni prima del fatidico assedio al Campidoglio da parte di migliaia di ribelli pro-Trump, molti dei quali armati. Secondo l’Associated Press, nonostante gli avvertimenti avanzati e dettagliati che le sono stati dati, “la polizia del Campidoglio ha pianificato un intervento solo per una manifestazione di libertà di parola”.

Nel frattempo, aumentano di numero gli esperti che avvertono di un rischio significativo di violenza diffusa il 20 gennaio, quando si prevede che il presidente eletto Joe Biden presterà giuramento in carica. Domenica, Cindy Otis, ex analista della Cia e vicepresidente del Gruppo Alethea, che tiene traccia delle minacce online, ha avvertito che “siamo in una situazione esplosiva in questo momento”. Ha infatti indicato numerose minacce online, secondo le quali l’attacco di mercoledì scorso al Campidoglio è stato “solo un assaggio di ciò che accadrà”. Ci sono infatti rapporti secondo cui gli insorti di estrema destra si stanno preparando per una resa dei conti violenta a Washington, volta a impedire a Biden di entrare alla Casa Bianca il 20 gennaio. Altri rapporti suggeriscono che gruppi di insorti potrebbero cercare di organizzare manifestazioni in contemporanea potenzialmente violente in ogni stato dell’Unione proprio durante l’insediamento di Biden.

