Capezzone vs Gualtieri/ “Non ha capito niente della pandemia e oggi fa il professore”

Dibattito sul green pass piuttosto acceso a Morning news tra Daniele Capezzone e Roberto Gualtieri. Il candidato sindaco a Roma ha esordito così: «Per fortuna gli italiani sono molto più saggi di alcuni commentatori, a me fanno ridere Capezzone e le forze della Destra che prima hanno fatto una campagna violentissima contro green pass e vaccini, oggi dicono “non è coerente, ci sono contraddizioni”».

Giuseppe Conte/ "Mai pensato alla crisi di governo, ma Draghi ascolti il M5s"

Sempre rivolgendosi a Capezzone, Gualtieri ha aggiunto: «La verità è che c’è chi si è opposto alle misure di contenimento e adesso va a vedere il pelo nell’uovo. Le persone normali sono molto più sagge e capiscono che bisogna fare il massimo possibile tra vaccini e green pass. E’ facile mettersi lì col ditino, una classe dirigente seria dà dei messaggi positivi. Bisogna affrontare in modo intelligente e serio in questa fase, per fortuna anche nel Centrodestra ci sono persone sagge e serie, che non usano questa vicenda per fare campagna politica».

Gualtieri vs Michetti/ "Non farà appello a vaccinarsi? Gravissimo e inaccettabile"

SCONTRO CAPEZZONE-GUALTIERI A MORNING NEWS

«Non c’è destra, non c’è sinistra: bisognerebbe essere tutti un po’ saggi», la precisazione di Gualtieri, che ha trovato la pronta risposta di Capezzone: «Io sono allibito, credo che abbiate in collegamento un omonimo dell’ex ministro che non ha capito niente tra fine febbraio e primi di marzo del 2020. Lei aveva stanziato 3,6 miliardi e ne sono stati necessari 140». «Quando il mondo era in allarme, lui non aveva capito niente e aveva previsto di stanziare 3,6 miliardi. Non ha nessuna capacità di previsione e ora viene qui a spiegarci le cose», ha aggiunto Capezzone: «Lei parla a nome di una regione che ieri si è fatta bucare attraverso una mail». Gualtieri ha replicato fermamente: «Dare la colpa al Lazio è grave, lei sta con gli hacker! E’ colpa di chi viene rapinato, non dell’aggressore secondo lei».

LEGGI ANCHE:

Giorgia Meloni/ "Green pass devasta turismo. Draghi sui vaccini? Parole imprudenti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA