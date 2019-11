Capitan Harlock/ Video, su Italia 1 il film ispirato al cartone animato (20 novembre)

Capitan Harlock va in onda su Italia 1 prevede per la seconda serata di oggi, mercoledì 20 novembre 2019, a partire dalle ore 23:45. Si tratta di una pellicola realizzata in Giappone nel 2013 il cui soggetto evidentemente trae spunto famoso cartone animato che era stato inventato da Leiji Matsumoto. La regia di questa pellicola è stata affidata al cineasta Shinji Aramaki e le musiche della colonna sonora un posto e musica da Tetsuya Takahashi. Nella versione italiana hanno prestato la loro voce ai vari personaggi di questa pellicola famosi doppiatori come Gianfranco Miranda, Davide Perino, Simone D’Andrea, Valentina Favazza e Luigi Ferraro.

Capitan Harlock, la trama del film

Ecco la trama di Capitan Harlock. Ci troviamo nell’anno 2907 in un mondo molto differente da quello attuale ossia con un universo che presenta su diversi pianeti una popolazione di ben 500 miliardi di esseri umani che naturalmente traggono origine da quella che era la popolazione che originariamente abitava sulla terra. Il nostro pianeta è molto differente anche perché è sotto la dominazione di quella che viene definita la coalizione Gaia che in effetti ha dato vita ad un vero e proprio esilio alla razza umana da quella che era la loro casa. L’universo insomma sta conoscendo una fase particolarmente complessa della propria storia e soprattutto le popolazioni umane sono sottoposte a molteplici violenze non solo fisiche ma anche psicologiche. La mancanza di libertà si sta dimostrando un effetto deleterio sulle nuove generazioni che non sembrano avere le potenzialità per potersi imporre e quindi insorgere agli occhi della stessa coalizione. L’unica speranza sembra essere rappresentata dal incrociatore spaziale denominato con nome in codice Arcadia al cui comando è il misterioso e pericoloso Capitan Harlock. Secondo le informazioni della coalizione Gaia Capitan Harlock rappresenta L’unica speranza di potersi riappropriare della propria libertà e soprattutto della propria casa Terra. In ragione di queste preoccupazioni la coalizione Gaia decide di prevedere una missione che possa avere come obiettivo principale proprio il Capitan Harlock che dovrebbe essere ucciso. Ha così iniziò una incredibile avventura che vedrà i potenti potevi della coalizione contro il solo Capitan Harlock che tuttavia facendo leva sulla propria voglia di giustizia e di libertà e su armi potentissime saprà essere un nemico estremamente valido che si farà portatore dell’intera umanità del proprio grido di dolore.

Il trailer di Capitan Harlock





© RIPRODUZIONE RISERVATA