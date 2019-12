Capitan Tsubasa, Holly e Benji/ Anticipazioni oggi 23 dicembre: curiosità (Italia 1)

Torna in tv come meraviglioso regalo di Natale per i più nostalgici “Capitan Tsubasa”, il nome autentico della serie di cartoni arci-nota in Italia come “Holly e Benji”. Hutton e Prize, i due fenomeni ragazzi del Giappone che conquistavano i Mondiali dopo stagioni appassionanti, trame incredibili e lotte a perdifiato per tutto il campo. Il cartone del calcio per eccellenza che ogni sano bambino dagli anni Ottanta fino ai Duemila ha imparato a memoria nei suoi infiniti episodi: ebbene da oggi su Italia 1 torna ‘Holly e Benji’, dal lunedì al sabato alle 13,45, va in onda ‘Capitan Tsubasa’. Si tratta del remake in prima visione assoluta dello storico cartone animato dedicato al calcio, con la nuova sigla cantata dalla mitica Cristina D’Avena: i nuovi 52 episodi (da 24 minuti ciascuno) del nuovo cartone seguono con molta fedeltà il racconto del manga giapponese realizzato nel 1981 da Yoichi Takahashi, che si chiamava proprio ‘Capitan Tsubasa’. Nella prima puntata di oggi, il ritorno al titolo e ai nomi originali dei personaggi e è subito presentato: si parte dal primo incontro tra Wakabayashi (Benji) e Ozora (Holly), alle origini della leggendaria carriera di calciatori dei due “miti” giapponesi.

Ragazziii! 📣📣 Avete ascoltato in anteprima la nuovissima sigla di Capitan Tsubasa (Holly e Benji)? Nooo?!?!? 😱 Malissimooo! Vi lascio il link!! Fatemi sapere cosa ne pensate! 😘😘 https://t.co/cBwZbnQ3uS pic.twitter.com/8HuA3InlM6 — Cristina D’Avena (@CristinaDAvena) December 20, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA