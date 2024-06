Cristina D’Avena, struggente addio ad Alessandra Valeri Manera/ “Per 40 anni non ci siamo mai separate…”

Se molti di noi hanno avuto un’infanzia felice scandita da quei cartoni animati che spesso amiamo ricordare, dei quali nostalgicamente intoniamo sigle e melodie, un grande merito è da ascrivere ad Alessandra Valeri Manera. L’autrice e paroliera che insieme a Cristina D’Avena ha reso iconiche le canzoni delle serie animate più seguite è scomparsa all’età di 67 anni.

Alessandra Valeri Manera, chi era e come è morta/ Autrice delle canzoni di Cristina D’Avena: aveva 67 anni

In virtù di un sodalizio durato decenni, prima professionale e poi affettivo, Cristina D’Avena non poteva non salutare Alessandra Valeri Manera – scomparsa all’età di 67 anni – con la quale ha avuto l’onore di collaborare per buona parte delle sigle più iconiche relative al mondo dei cartoni animati. La prima è stata ed è la voce, la seconda ha avuto l’onere e l’onore di comporre, scrivere e redigere le canzoni che sono e saranno sempre un tenero ricordo nostalgico. Cristina D’Avena ha dunque affidato ai social il suo messaggio di cordoglio; una sorta di lettera che mette in evidenza l’immenso amore che le legava, scandito da oltre quarant’anni di vicinanza professionale e affettiva.

Rocco Siffredi e Cristina D'Avena foto insieme scatena fan/ "Diavolo e santa, presto novità" a cosa lavorano?

Cristina D’Avena, il commosso ultimo saluto ad Alessandra Valeri Manera: “Sei stata la penna magica che ha dato voce ai miei sogni…”

“Ciao Ale, ciao amica mia, amica di mille avventure; ti scrivo solo oggi, non sai quanto è stato difficile dover attendere nell’esprimere le mie emozioni ma ti ho voluta rispettare anche quest’ultima volta. Sono trascorsi più di 40 anni da quel giorno in cui i nostri cammini si sono incrociati e da allora non ci siamo mai separate”. Inizia così l’ultimo saluto di Cristina D’Avena per Alessandra Valeri Manera – morta all’età di 67 anni – che poi aggiunge: “Abbiamo condiviso momenti indimenticabili; sei stata, sei e sempre sarai parte della mia vita”.

Cristina D'Avena: "Ho avuto un flirt con Mirko sul set di Love me Licia"/ "Nozze? Ricevuta una proposta ma…"

Si può solo immaginare il dolore di Cristina D’Avena nel perdere una compagna di vita così importante come Alessandra Valeri Manera. Leggendo le righe a lei dedicate sui social scopriamo almeno in parte la bellezza del sodalizio: “Sei stata la penna magica che ha dato voce ai miei sogni, l’amica fidata sempre pronta a darmi consigli e proteggermi. Hai illuminato il mio percorso con maestria, dolcezza, dedizione e hai colorato l’infanzia con i colori dell’arcobaleno. Ora che hai spiccato il volo verso un nuovo cielo, continuerai a vivere in ogni nota e in ogni parola che hai scritto per me”. La cantante ha poi concluso: “Mi manchi e non puoi nemmeno immaginare quanto mi mancherai; con tutto il mio amore, la tua Cri”. Anche l’azienda Mediaset non poteva mancare nel dimostrare tutta la vicinanza alla famiglia di Alessandra Valeri Manera: “L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri, i dirigenti e tutti i collaboratori di Mediaset partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di Alessandra Valeri Manera”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA