Capodanno 2020, cosa fare a Milano/ In piazza Duomo Lo Stato Sociale e Myss Keta

Capodanno 2020, cosa fare a Milano? Il capoluogo lombardo ha le idee chiare. Per accogliere l’arrivo del nuovo anno ha organizzato il primo Capodanno eco-sostenibile in Italia. Piazza Duomo sarà teatro di un concerto-spettacolo promosso dal Comune, chiamato “Milano Capodanno For Future”. Si tratta di una sfida «per pensare in maniera diversa, innovativa, tutti gli elementi della manifestazione», scrivono gli organizzatori sulla pagina Facebook dell’evento. Si parte quindi da contenuti e partnership, con la valorizzazione della partecipazione attiva del pubblico. Infatti si potrà partecipare attivamente alla creazione di un mosaico digitale dedicato ai desideri per il prossimo anno. Dovrete solo dire in un video cosa vorreste per il 2020, pubblicarlo su Instagram e quindi inserire gli hashtag #CapodannoForFuture e #MilanoForFuture. Si esibiranno dal vivo Lo Stato Sociale e Coma Cosa, ma è prevista anche la live performance di Myss Keta. E Rai Radio 2 sarà la radio ufficiale dell’evento condotto da Filippo Solibello.

CAPODANNO 2020, COSA FARE A MILANO: SARÀ ECO-SOSTENIBILE

L’appuntamento per il concerto di Capodanno a Milano è fissato al 31 dicembre: la grande festa comincerà alle 20. La festa è aperta a tutti e prevede anche l’intervento di Federica Gasbarro, l’unica italiana scelta dalle Nazioni Unite per rappresentare la sua generazione al vertice sul clima dell’Onu. Nell’evento promosso dal Comune di Milano, e affidato a la Artificio 23 che ha vinto la gara d’appalto, ci sarà una call to action lanciata attraverso i canali Yes Milano e Rai Radio 2. Visto che sarà il primo Capodanno eco-sostenibile in Italia, l’invito è di arrivare in piazza Duomo usando i mezzi pubblici, invece il concerto sarà illuminato con lampade a basso consumo. Inoltre, nelle fasi di montaggio del palco verranno utilizzati muletti elettrici, invece il personale userà borracce per evitare le bottigliette di plastica. Lavori in corso dunque a Milano per organizzare un evento storico.

