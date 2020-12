Capodanno 2021, oggi 1 Gennaio/ Addio al 2020, i botti lo “cacciano via”

Anche Google celebra il Capodanno 2021. Proprio come accaduto l’anno scorso, anche stavolta il celebre motore di ricerca ha deciso di dedicare un doodle al primo giorno del nuovo anno. Un inizio particolarmente atteso e sentito, considerando l’anno che ci siamo messi alle spalle. C’è però chi questo passaggio lo ha vissuto in maniera meno sofferta: in Nuova Zelanda, ad Auckland, si è fatto festa come negli anni passati, con eventi dal vivo e spettacoli. Un caso raro, perché è una delle poche nazioni che si è potuta concedere i festeggiamenti. Il governo di Jacinda Ardern ha dichiarato la sua vittoria contro il coronavirus, quindi i fuochi d’artificio che hanno illuminato i cieli di Wellington e Auckland hanno assunto un significato inedito.

Ha fatto già festa anche l’Australia, dove però nessuno ha potuto assistere allo spettacolo pirotecnico del porto di Sydney, se non dalle proprie abitazioni. Basso profilo per il Capodanno 2021 in gran parte del mondo, soprattutto in Asia e in particolare in Cina, dove tutto ha avuto inizio per quanto riguarda la pandemia Covid.

CAPODANNO 2021: BASSO PROFILO IN ASIA

Festa in tono minore in Cina per il Capodanno 2021. Non c’è stato il tradizionale spettacolo di luci a Pechino, dove la cerimonia di Countdown si è tenuta con pochi invitati. E in tono minore sono state anche le celebrazioni nel resto della Repubblica popolare. In Giappone niente tradizionale saluto dell’imperatore, niente feste a Tokyo, né concerti e altri raduni, come la nota festa Shibuya Scramble Crossing. In Corea del Nord, invece, la folla si è riunita nella piazza centrale per un concerto ed uno spettacolo pirotecnico, ma nel rispetto delle restrizioni anti-Covid. La televisione di Stato ha mostrato i partecipanti però molto vicini gli uni agli altri, seppur con le mascherine. A Taiwan non è mancato il tradizionale spettacolo pirotecnico nei pressi della Taipei 101, la torre della capitale che è diventata iconica. Discorso ben diverso in India, dove è stato introdotto il coprifuoco nelle principali città con l’obiettivo di scongiurare assembramenti notturni in vista del Capodanno 2021.



