Countdown Capodanno 2021, diretta live/ Ora esatta: comincia il conto alla rovescia

Il Countdown Capodanno non è mai stato atteso come per il 2021. Il conto alla rovescia in realtà è partito da prima di oggi, visto che non si vede l’ora di mandare in archivio il 2020. La voglia di festeggiare il nuovo anno è tanta, anche se non si preannuncia più semplice di questo. Ma rispetto al 2020, che ci ha spiazzato con la pandemia Covid che ha travolto le nostre vite, il prossimo anno sarà quello della speranza, visto che sarà caratterizzato dalla campagna di vaccinazione di massa. E allora è importante farsi trovare pronti all’ora esatta, per questo seguiremo il Countdown Capodanno in diretta live insieme a voi.

Ci sono già alcune parti del mondo in cui il 2021 si è già affacciato e presentato, ma ora tocca a noi far partire il conto alla rovescia e festeggiare. Purtroppo, sarà una festa diversa, a distanza da alcuni degli affetti più cari, soprattutto in casa, a causa delle restrizioni introdotte dal governo per evitare una risalita dei contagi di coronavirus. Come fare se a casa mancano gli strumenti per stappare all’ora esatta?

COUNTDOWN CAPODANNO 2021, IL CONTO ALLA ROVESCIA

Magari avete un orologio che non segna proprio l’ora esatta, potrebbe anche essere privo della lancetta dei secondi. Allora come fare? C’è lo smartphone, che vi viene in aiuto anche tramite applicazioni realizzate proprio per il Countdown Capodanno 2021, quindi per il conto alla rovescia verso la mezzanotte. Ci sono siti specializzati, come timeanddate, ma anche tantissimi timer disponibili su molti portali. Insomma, non ci sono scuse per farsi trovare impreparati e non seguire in diretta live il conto alla rovescia, più che mai sentito. Considerando che il Countdown Capodanno 2021 viene vissuto da molti a distanza, con parenti o amici anche all’estero, allora è importante puntare su live streaming con il timer delle ore mancanti a seconda del fuso orario, così da fare gli auguri di buon anno a chi è più lontano all’ora giusta.

La festa comincia a Kiribati (Isola Christmas), poi tocca alle isole di Tonga e Samoa. Si passa alla Nuova Zelanda con le Isole Fiji, a seguire Australia, Giappone e Cina. Dobbiamo aspettare anche India e Russia, mentre Gran Bretagna e Portogallo festeggiano un’ora dopo di noi. Quando noi ci risveglieremo (o saremo ancora nel pieno del sonno a seconda di quando andate a nanna), sarà terminato il Countdown Capodanno 2021 a New York. Hawaii e Alaska chiudono le “danze”.





